Вышел первый трейлер постапокалиптического сериала «Y: The Last Man» о последнем мужчине на Земле (премьера — 13 сентября 2021 года)

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После шести лет в производстве, ухода ряда актеров и шоураннеров, а также неудачного пилота, экранизация комикса Y: The Last Man наконец выходит на экраны. Премьера сериала состоится в сервисах FX и Hulu 13 сентября 2021 года.

The world will be one of a kind. #YTheLastMan premieres September 13. Streaming Exclusively #FXonHulu. pic.twitter.com/QdASbqDPh0 — Y: The Last Man (@Y_FXonHulu) August 5, 2021

in just a day, half the world was gone. except for him. discover the first teaser for the new series @Y_FXonHulu premiering 9/13 exclusively on #FXonHulu pic.twitter.com/aD8sNwiTdt — FX Networks (@FXNetworks) July 15, 2021

Комикс Y: The Last Man от Брайана К. Вон и Пиа Герры рассказывает о вирусе, который убивает всех особей мужского пола на Земле, кроме главного героя Йорика Брауна (и его ручной обезьянки). Теперь ему предстоит жить в мире, населенном исключительно женщинами, которые с переменным успехом пытаются взять на себя управление политикой, экономикой и другими аспектами современной жизни.

Главную роль в сериале сыграл Бен Шнетцер («Варкрафт»), также в сериале снялись Дайан Лэйн («Лига справедливости»), Оливия Тирлби, Эмбер Тэмблин, Марин Айрлэнд, Дайана Банг, Эллиот Флетчер и другие. Шоураннером выступила Элиза Кларк, работавшая над сериалами «Царство животных» и «Рубикон».

Источник: Polygon