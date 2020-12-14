Вышел первый трейлер зрелищного боевика Nobody / «Никто» от авторов «Джона Уика» с Бобом Оденкерком в главной роли (премьера 21 февраля 2021 года)

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Студия Universal опубликовала первый трейлер боевика Nobody / «Никто», в котором Боб Оденкерк («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу») играет роль ничем не примечательного жителя пригорода, даже не способного дать отпор вломившимся в его дом грабителям. Однако первое впечатление оказывается обманчивым и после срыва, спровоцированного хулиганами, главный герой раскрывает свою сущность — он бывший киллер, который все это время пытался забыть свое темное прошлое…

Если сюжет напоминает вам историю Джона Уика, то вы не ошибаетесь — сценарий к фильму Nobody / «Никто» написал Дерек Колстад, а продюсером выступил Дэвид Литч, оба — создатели франшизы John Wick (самые внимательные также обратят внимание на отсылку к постеру Уика). Режиссером фильма выступил Илья Найшуллер, написавший и снявший весьма необычный боевик от первого лица «Хардкор» (2015).





Кроме Боба Оденкерка, который весьма органично смотрится в данной роли, в картине снялись Конни Нильсен («Гладиатор», «Чудо-Женщина»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее»), RZA («Железный кулак»), Алексей Серебряков («Обитаемый остров», «Левиафан») и другие.

Кинотеатральная премьера фильма в Украине запланирована на 21 февраля 2021 года.

Источник: Universal