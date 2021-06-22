Вышел «секретный» трейлер боевика The Suicide Squad / «Отряд самоубийц: Миссия навылет»‎ от Джеймса Ганна

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Сегодня пользователи youtube периодически наталкивались на «секретный» трейлер боевика «Отряд самоубийц: Миссия навылет»‎, который демонстрировался случайным образом перед разнообразными видео. В конечном итоге трейлер выложили на официальном канале Warner Bros., сохранив доступ по ссылке.

В любом случае ролик заслуживает внимания и просмотра, так как Джеймс Ганн постарался переосмыслить потенциально очень интересную, но не слишком удачно стартовавшую франшизу на основе комиксов DC.

В фильме снялись участники первой части Марго Робби (Harley Quinn), Юэль Киннаман (Rick Flag), Джай Кортни (Captain Boomerang) и Виола Дэвис (Amanda Waller), а также новички Сильвестр Сталлоне (King Shark), Идрис Эльба (Bloodsport), Джон Сина (Peacemaker), Натан Филлион (T.D.K.), Давид Дастмалчян (Polka-Dot Man), Майкл Рукер (Savant), Флул Борг (Javelin), Питер Капальд (Thinker), Алисия Брага (Solsoria), Пит Дэвидсон (Blackguard) и Шон Ганн (Ласка).

Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» / The Suicide Squad выйдет в кинотеатрах 6 августа 2021 года и в тот же день появится в стриминговом сервисе HBO Max.

Источник: Warner Bros.