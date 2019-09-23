Вышел второй трейлер мультфильма Frozen 2 / «Холодное сердце 2» от Disney, премьера состоится 21 ноября

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Студия Disney опубликовала второй официальный трейлер продолжения мультфильма Frozen / «Холодное сердце» о принцессе Эльзе, обладающей магической способностью замораживать все вокруг себя, и ее друзьях.

Во второй части Эльза отправляется в волшебный лес за пределы королевства Эренделл, чтобы раскрыть тайну своего прошлого и защитить свое королевство от новой опасности. В сиквеле нас ждет встреча с целым рядом новых героев, однако никуда не делись и все старые знакомые, включая сестру главной героини Анну, их друга Кристофа, оленя Свена и обаятельного снеговика Олафа.

Срежиссировали Frozen 2 / «Холодное сердце 2» Крис Бак и Дженнифер Ли, продюсером выступил Питер Дель Вечо, при этом вся эта команда работала и над первой частью.

В украинский прокат мультфильм Frozen 2 / «Холодное сердце 2» выйдет 21 ноября 2019 года.

Источник: Polygon