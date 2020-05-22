Вышел второй трейлер нолановского «Тенета» (мурашки!) — его показали на виртуальном экране в Fortnite





В ночь на 22 мая студия Warner Bros. выпустила второй трейлер горячо ожидаемого фантастического шпионского триллера «Тенет» (Tenet) Кристофера Нолана — его показали на виртуальном экране в популярной игре Fortnite.

Ролик в игре показывали каждый час, начиная с 3 ночи 22 мая по Киеву. Чтобы его увидеть, надо было зайти в режим «Вечеринка» и найти большой экран на острове. К слову, на премьере виртуально присутствовали организатор The Game Awards и Summer Game Fest Джефф Кили и Джон Дэвид Вашингтон, который сыграл в картине главную роль. «Тенет» — восьмая подряд совместная работа Кристофера Нолана и актера Майкла Кейна, и 11-й фильм, поставленный знаменитым режиссером. Кроме Джона Дэвида Вашингтона, сыгравшего главную роль, и Майкла Кейна, в фильме также снялись такие звезды, как Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Клеманс Поэзи и Кеннет Брана. Композитор — Людвиг Йоранссон («Черная пантера», «Веном», дилогия «Крид: Наследие Рокки»). Что интересно, это уже второй трейлер (вот первый), но Нолан, которого неспроста называют гением, продолжает сохранять интригу, не раскрывая подробности сюжета. Из этого третьего (если считать короткий тизер) ролика все так же мало что понятно, но этим, как известно, и славятся фильмы режиссера. Пока можно сказать, что это эпичный нестандартный боевик, завязанный на мире международного шпионажа, манипуляций со временем (а как же без этого) и эволюции человечества. Согласно ранее опубликованному синопсису, действие фильма будет происходить в разных уголках планеты, а действие, насколько можно судить по трейлерам, будет частично разворачиваться в обратном ходе времени. В каждом кадре этого трейлера четко просматривается фирменны почерк режиссера — постановка кадра, стиль съемок, музыкальное сопровождение. В общем, фанаты Нолана должны быть в восторге, да и остальные тоже.

Трейлер на украинском:

Оригинальная версия на английском:

По поводу даты выхода «Тенета» на большие экраны пока нет полной ясности. Изначально украинская премьера была запланирована на 16 июля 2020 года (мировая — на 17 июля). Но дата не упоминается ни в одной из версий трейлера, хотя она есть в описании оригинальной. Кроме того, накануне выхода трейлера дата премьеры почему-то ненадолго пропадала из официальных рекламных материалов. По данным Deadline, премьеру еще могут перенести в течение трех недель.

Ранее СМИ сообщали, что студия должна принять решение о переносе в ближайшее время, но режиссер решительно настроен закончить постпродакшн в срок, сделав картину символом возвращения к жизни и открытия кинотеатров. При этом пока неясно, смогут ли к этому времени открыться кинотеатры — аналитики сходятся во мнении, что для успешного старта нужно, чтобы к этому моменту работало до 80% кинотеатров по всему миру. В то же время многие считают, что статус первой картины после пандемии может поспособствовать успеху.

P.S. Эти летом в Fortnite состоится бесплатный показ одного из старых фильмов Нолана (какого именно, пока неизвестно). Виртуальный кинотеатр Fortnite поддерживает разные звуковые дорожки и субтитры на разных языках.