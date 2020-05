Вышел второй трейлер нолановского «Тенета» (мурашки!) — его показали на виртуальном экране в Fortnite

В ночь на 22 мая студия Warner Bros. выпустила второй трейлер горячо ожидаемого фантастического шпионского триллера «Тенет» (Tenet) Кристофера Нолана — его показали на виртуальном экране в популярной игре Fortnite.

По поводу даты выхода «Тенета» на большие экраны пока нет полной ясности. Изначально украинская премьера была запланирована на 16 июля 2020 года (мировая — на 17 июля). Но дата не упоминается ни в одной из версий трейлера, хотя она есть в описании оригинальной. Кроме того, накануне выхода трейлера дата премьеры почему-то ненадолго пропадала из официальных рекламных материалов. По данным Deadline, премьеру еще могут перенести в течение трех недель.

Ранее СМИ сообщали, что студия должна принять решение о переносе в ближайшее время, но режиссер решительно настроен закончить постпродакшн в срок, сделав картину символом возвращения к жизни и открытия кинотеатров. При этом пока неясно, смогут ли к этому времени открыться кинотеатры — аналитики сходятся во мнении, что для успешного старта нужно, чтобы к этому моменту работало до 80% кинотеатров по всему миру. В то же время многие считают, что статус первой картины после пандемии может поспособствовать успеху.

P.S. Эти летом в Fortnite состоится бесплатный показ одного из старых фильмов Нолана (какого именно, пока неизвестно). Виртуальный кинотеатр Fortnite поддерживает разные звуковые дорожки и субтитры на разных языках.

Just announced during the Tenet trailer premiere — Christopher Nolan is bringing one of his iconic films to @FortniteGame this summer for a full length free screening for fans! pic.twitter.com/ZzmqvhYlpW

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 22, 2020