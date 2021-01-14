Warner Bros. объявила о раннем релизе «Чудо-Женщины 1984» в украинских онлайн-кинотеатрах, фильм доступен с 14 января 2021 года по PVOD-модели

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Компания Warner Bros. анонсировала ранний релиз своего супергеройского фильма «Чудо-Женщина 1984» в украинских онлайн-кинотеатрах. Учитывая меры безопасности, предпринятые на территории Украины, и высокий интерес к фильму, украинским зрителям будет предоставлена возможность получить ранний доступ к экшену DC прямо у себя дома.

Фильм «Чудо-Женщина 1984» станет доступен для просмотра в украинских онлайн-кинотеатрах 14 января 2021 по модели PVOD (премиальной аренды на 48 часов). Стоимость просмотра составит порядка 150 грн, цена варьируется в зависимости от онлайн-кинотеатра. Отметим, что кинотеатральная премьера картины «Диво-Жінка 1984» / «Wonder Woman 1984» состоялась 16 декабря 2020 года.

Напомним, что в фильме «Чудо-Женщина 1984» Пэтти Дженкинс вернулась в режиссерское кресло, а Галь Гадот – к образу заглавной героини Дианы Принс. Действие развивается в 1980-е годы, помимо Галь Гадот в фильме снялись Крис Пайн (Стив Тревор), Кристен Уиг (Гепарда), Педро Паскаль (Макс Лорд), Робин Райт (Антиопа) и Конни Нильсен (Ипполита). Дженкинс поставила фильм по сценарию, который она написала совместно с Джеффом Джонсом и Дэйвом Каллахэмом по сюжету Дженкинс и Джонса на основе персонажей DC.

Напомним, что «Wonder Woman 1984» превзошла ожидания Warner Bros. в кинотеатрах и HBO Max, в итоге студия официально запустила производство Wonder Woman 3.

P.S. У нас на сайте уже можно прочитать рецензию на фильм «Чудо-женщина 1984» / Wonder Woman 1984.