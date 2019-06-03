Warner Bros. официально утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, студия планирует сразу три фильма с его участием





Киностудия Warner Bros. официально утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, при этом контракт предусматривает участие актера в трех фильмах новой франшизы.

О том, что Роберта Паттинсона могут выбрать новым Бэтменом стало известно в середине мая. Студия определялась между двумя молодыми актерами — Паттинсоном, известным по вампирской саге «Сумерки» и Николасом Холтом, который снялся в фильмах «Люди Икс», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Толкин»). При этом по данным инсайдеров, студийные боссы больше склонялись к кандидатуре Холта, тогда как режиссер Мэтт Ривз настаивал на Паттинсоне. После финальных проб Warner Bros. приняла сторону режиссера и утвердила Роберта Паттинсона.

Интересно, что финальный контракт пока так и не подписан, так как стороны уточняют последние детали. Однако вряд ли это продлится слишком долго, так как работа над проектом должна начаться уже текущим летом, а премьера уже запланирована на 25 июня 2021 года.

Напомним, что после официального отказа Бена Аффлека сыграть роль Бэтмена еще в одном фильме и срежиссировать его, съемки нового фильма о Бэтмене доверили Мэтту Ривзу, который написал сценарий, а также выступит в роли режиссура и продюсера. До этого автор снял фильмы ужасов «Монстро» (2008) и «Впусти меня. Сага» (2010), а также две части «Планеты обезьян» — «Революция» (2014) и «Война» (2017).

Источник: EW