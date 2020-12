«Wonder Woman 1984» станет первым фильмом стриминговой платформы HBO Max в максимальном качестве 4K Ultra HDR Dolby Vision/Atmos

До недавнего времени одним из веских доводов посещать кинотеатры для просмотра фильмов было высокое качество картинки и звука. Далеко не все пользователи были готовы вложить значительную сумму в построение качественного домашнего кинотеатра с 4K/HDR-телевизором и многоканальным объемным звуком, особенно если на нем предполагается просматривать преимущественно ТВ-каналы и онлайн-контент. Однако пандемия коронавируса и закрытие кинотеатров подтолкнули стриминговые платформы к более активному внедрению высококачественного контента.

К примеру, фантастический блокбастер «Чудо-женщина: 1984» / «Wonder Woman 1984», премьера которого запланирована на 25 декабря 2020 года, станет первым фильмом платформы HBO Max с максимальным качеством, включая поддержку 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision HD, Dolby Atmos (на данный момент сервис предлагает зрителям контент в качестве не выше HD (1080p) и 5.1 Dolby Digital Plus). В результате сервис HBO Max присоединится к платформам Netflix, Disney Plus, Amazon Video, Apple TV Plus, которые уже предлагают своим абонентам контент аналогичного качества.

В день премьеры фильм будет доступен в максимальном качестве на устройствах Apple TV 4K, Amazon Fire TV Stick 4K, Chromecast Ultra и др. При этом консоли PlayStation 4 Pro, Xbox One S/X, Xbox Series S/X, который также поддерживают данные технологии, пока в список совместимых устройств не попали. Впрочем, представители HBO Max пообещали постепенно увеличивать количество поддерживаемых устройств, а также фильмов и сериалов, доступных на платформе в максимальном качестве.

Напомним, что фильм «Чудо-женщина: 1984» / «Wonder Woman 1984» выйдет одновременно в стриминговом сервисе HBO Max и кинотеатрах США 25 декабря 2020 года, при этом до Украины картина доберется только 7 января 2021 года.

Источник: Polygon