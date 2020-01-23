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Xiaomi взялась за… холодное оружие

Xiaomi взялась за… холодное оружие

Xiaomi взялась за… холодное оружие


Известный производитель смартфонов Xiaomi продолжает выпускать продукцию для всех сфер жизни. Очередная неожиданная новинка на площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin — тактический нож Trident, нацеленный в первую очередь на любителей активного отдыха на природе. То есть, да, Xiaomi теперь продвигает еще и ножи.

Тактический нож Trident имеет длину около 235 мм (длина лезвия — 98 мм, а толщина — 4 мм) и весит 232 грамма.

Основание изготовлено из нержавеющей стали 440C и имеет титановое покрытие. Эргономичная рукоятка выполнена из композитного волокна K10, имеет специальную текстуру для предотвращения скольжения и углубления для более надежного хвата.

Кроме обычного основного лезвия есть еще три зубчатые поверхности с разными формами зубцов. Также есть специальная выемка для открывания бутылок. Кроме того, создатели утверждают, что хвостовой частью ножа можно легко разбить стекло, что поможет в экстренной ситуации, когда необходимо выбраться из помещения или транспорта.

Стоимость тактического ножа Trident составляет  23 доллара.

Источник: Gizmochina

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