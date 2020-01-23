Xiaomi взялась за… холодное оружие

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Известный производитель смартфонов Xiaomi продолжает выпускать продукцию для всех сфер жизни. Очередная неожиданная новинка на площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin — тактический нож Trident, нацеленный в первую очередь на любителей активного отдыха на природе. То есть, да, Xiaomi теперь продвигает еще и ножи.

Тактический нож Trident имеет длину около 235 мм (длина лезвия — 98 мм, а толщина — 4 мм) и весит 232 грамма.

Основание изготовлено из нержавеющей стали 440C и имеет титановое покрытие. Эргономичная рукоятка выполнена из композитного волокна K10, имеет специальную текстуру для предотвращения скольжения и углубления для более надежного хвата.

Кроме обычного основного лезвия есть еще три зубчатые поверхности с разными формами зубцов. Также есть специальная выемка для открывания бутылок. Кроме того, создатели утверждают, что хвостовой частью ножа можно легко разбить стекло, что поможет в экстренной ситуации, когда необходимо выбраться из помещения или транспорта.

Стоимость тактического ножа Trident составляет 23 доллара.

Источник: Gizmochina