Якось невдобно вийшло. Роботы-редакторы Microsoft перепутали двух певиц смешанной расы

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Волна критики обрушилась на недавнее спорное решение Microsoft заменить часть редакторов новостных сервисов Microsoft News и MSN системой искусственного интеллекта после того, как последняя в первую же неделю своей работы перепутала двух певиц смешанной расы. Само собой, без обвинений в расизме не обошлось. Об инциденте рассказало издание The Guardian.

Система отбирает контент для показа на главной странице MSN. Один из новоявленных роботов-журналистов MSN.com перепечатал личную историю о расизме, которую поведала участница группы Little Mix Джейд Фёрволл, но опубликовал ее вместе с фотографией другой участницы группы — Ли-Энн Пиннок.

Заметив ошибку, Фёрволл выступила с критическим замечанием в адрес Microsoft на своей странице в «Историях» в Instagram.