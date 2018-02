За первый уикэнд Black Panther / «Черная пантера» собрала $192 млн в США и $169 млн в международном прокате, суммарно – $361 млн

Как мы и ожидали, супергеройский фильм Black Panther / «Черная пантера» от Disney-Marvel показал впечатляющие сборы в международном прокате и в кинотеатрах на территории Северной Америки.

От картины с бюджетом $200 млн изначально ожидали сборов в районе $100-120 млн в США, затем с учетом положительных оценок критиков планку подняли $170 млн, однако в итоге за первые три дня проката (пятница-воскресенье) Black Panther собрал $192 млн. Этого хватило, чтобы Черная Пантера стала самым кассовым февральским релизом всех времен и пятым по объему сборов в первый уикэнд релизом среди всех картин. Впереди только “Star Wars: The Force Awakens” ($248 млн), “Star Wars: The Last Jedi” ($220 млн), “Jurassic World” ($208,8 млн) и “Marvel’s The Avengers” ($207,4 млн).

В отдельных кинотеатрах картину начали показывать еще в четверг ночью, где в режиме предпоказа картина собрала рекордные $25,2 млн, заняв первое место в рейтинге февральских релизов и второе место среди всех фильмов Marvel. Более того, так как сегодня в США празднуют “Президентский день”, то понедельник 19 февраля также попадает в первый уикэнд проката, а общие сборы за длинный четырехдневный уикэнд ожидаются на отметке $218 млн. Отметим, что предыдущий рекорд длинного уикэнда на “Президентский день” два года удерживал Deadpool, собравший в США в 2016 году сумму в $152 млн.

Также отметим, что международные сборы Black Panther / «Черная пантера» за первые три дня уикэнда оцениваются в $169 млн, так что суммарные международные сборы составляют $361 млн, а с учетом четвертого дня – более $387 млн.

Источник: Variety