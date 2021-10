Прошедший уикэнд ознаменовался сразу двумя громкими премьерами — на экраны кинотеатров разных стран одновременно вышел шпионский боевик «007: Не время умирать» / No Time to Die и сиквел приключений супергероя «Веном 2» / Venom: Let There Be Carnage. Оба фильма показали весьма неплохие результаты, превысив отметку сборов $100 млн.

Особенность релиза свежей бондианы «007: Не время умирать» / No Time to Die заключается в том, что на основном рынке Северной Америки он выйдет только в конце текущей недели. То есть сумму в $119,1 млн картине удалось собрать в других странах, а после старта в США 8 октября эта сумма заметно увеличится за счет американских зрителей.

Самый большой взнос в копилку сборов внесла Германия ($14,7 млн), Великобритания ($6,6 млн), Япония ($5,8 млн), Дания ($5,3 млн) и Южная Корея ($4,6 млн).

А вот «Веном 2» / Venom: Let There Be Carnage вышел в прокат практически на всех мировых рынках, при этом львиную долю дохода он получил именно в США — здешние зрители принесли проекту $90,1 млн, а зарубежные — всего $13,8 млн (суммарно $103,9 млн).

Весьма показательно, что по сборам в первый уикэнд сиквел обогнал оригинал (тот показал на старте $80,2 млн) и это при том, что первая картина вышла в 2018 году, когда о коронавирусе никто еще даже не слышал. Теперь будет интересно отследить, сможет ли вторая часть превзойти первую по итогу всего проката — для этого «Веному 2» будет нужно собрать больше $213,5 млн дома и $642,5 за рубежом ($856 млн суммарно).

Отметим, что фантастический блокбастер «Дюна» / Dune также уже превзошел отметку $100 млн ($100,3 млн) и это при том, что старт в США состоится только 22 октября 2021 года.

Ну, а супергеройский боевик «Шан-Чи и Легенда десяти колец» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings из кинематографической вселенной Marvel уже окупился в прокате, собрав $386,9 млн (из них $206,1 млн — в США).

