Zao — новое приложение для создания очень убедительных видео-«дипфейков» из Китая. С его помощью можно сыграть в «Титанике» и «Игре престолов»

В полку ИИ-инструментов с «пугающим» потенциалом — тех самых, что работают на нейросетях и позволяют с легкостью создавать фейковые фотографии и видеоролики, которые выглядят как настоящие — прибавление. Встречайте новое мобильное приложение Zao от китайских разработчиков, которое уже стало настоящим хитом в Китае и успело навести шорох в западном сегменте интернета. В частности, на китайскую разработку уже обратили внимание несколько авторитетных американских изданий, включая The Verge.

Приложение Zao, как и другие подобные сервисы, специализирующиеся на создании «дипфейк»-контента (фото и видео, в которых с помощью нейросетей заменяют лицо человека в кадре лицом кого-то другого), работает на нейросетях. С помощью Zao пользователи превращают себя в кинозвезд, подменяя лица популярных актеров в сценах из популярных фильмов и сериалов на свои.

Разработчиком приложения выступает компания Momo, владеющая крупнейшей в Китае стриминг-платформой для дейтинга. Приложение вышло в китайском App Store и главных неофициальных магазинах Android 30 августа и сразу стало вирусным — за три дня ПО возглавило чарты бесплатных приложений.

Как пишет South China Morning Post, к 1 сентября Zao заняло первую строчку списка бесплатных развлекательных приложений в App Store в Китае, а публикации с хэштегами Zao в сервисе микроблогов Weibo (китайский аналог Twitter) набрали более 8 млн просмотров. Да и в Twitter его уже обсуждают полным ходом.

На фоне множества других deepfake-сервисов Zao выделяется простой и удобством использования: не нужны ни мощный компьютер, ни знания в области программирования и машинного обучения. Достаточно смартфона с фронтальной камерой, при этом на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры уходит всего 8-10 секунд. С его помощью можно добавить себя в «Титаник» вместо Леонардо Ди Каприо, либо же в «Игру Престолов» вместо Кита Харингтона. Выбирать можно из библиотеки роликов, насчитывающей «сотни роликов» с отрывками из фильмов, сериалов, клипов и игр. Результаты выглядят не идеальными, но такими, что показать не стыдно. Вот несколько примеров:

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.

Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT

— Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019