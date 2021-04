«Земля кочевников» стала лидером по числу наград на BAFTA Film Awards 2021

В ночь с 10 на 11 апреля Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов своей ежегодной премии Film Awards 2021.

Больше всего статуэток — четыре — у «Земли кочевников». Кроме главной награды драма Хлоэ Чжао собрала статуэтки за лучшую режиссуру, лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и за лучшую операторскую работу (Джошуа Джеймс Ричардс).

And finally, the one we’ve all been waiting for, the winner of Best Film at this year’s #EEBAFTAs is … Nomadland, taking its fourth BAFTA of the evening! pic.twitter.com/3IAJPSEmJP

— BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021