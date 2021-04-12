«Земля кочевников» стала лидером по числу наград на BAFTA Film Awards 2021

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В ночь с 10 на 11 апреля Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов своей ежегодной премии Film Awards 2021.

Больше всего статуэток — четыре — у «Земли кочевников». Кроме главной награды драма Хлоэ Чжао собрала статуэтки за лучшую режиссуру, лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и за лучшую операторскую работу (Джошуа Джеймс Ричардс).

And finally, the one we’ve all been waiting for, the winner of Best Film at this year’s #EEBAFTAs is … Nomadland, taking its fourth BAFTA of the evening! pic.twitter.com/3IAJPSEmJP — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021

Героиня Фрэнсис Макдорманд, обладательницы двух «Оскаров», потеряла мужа и дом, после чего отправилась в путешествие по американским дорогам. По пути ей встречаются такие же кочевники со своими личными историями.

«Земля кочевников» — один из фаворитов премии «Оскар-2021». Ранее фильм получил главный приз на 77-м Венецианском кинофестивале, а также был удостоен «Золотого глобуса» как лучший драматический фильм.

Приз за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс («Отец»).

Лучшим британским фильмом признали «Девушку, подающую надежды», которая также забрала статуэтку за лучший оригинальный сценарий. «Душа» студии Pixar стала лучшим анимационным фильмом, а лучшим иностранным фильмом — «Еще по одной» Томаса Винтерберга.

Полный список победителей 74-ежегодной кинопремии BAFTA Film Awards 2021