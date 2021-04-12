«Земля кочевников» стала лидером по числу наград на BAFTA Film Awards 2021
В ночь с 10 на 11 апреля Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов своей ежегодной премии Film Awards 2021.
Больше всего статуэток — четыре — у «Земли кочевников». Кроме главной награды драма Хлоэ Чжао собрала статуэтки за лучшую режиссуру, лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и за лучшую операторскую работу (Джошуа Джеймс Ричардс).
And finally, the one we’ve all been waiting for, the winner of Best Film at this year’s #EEBAFTAs is … Nomadland, taking its fourth BAFTA of the evening! pic.twitter.com/3IAJPSEmJP
— BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021
Героиня Фрэнсис Макдорманд, обладательницы двух «Оскаров», потеряла мужа и дом, после чего отправилась в путешествие по американским дорогам. По пути ей встречаются такие же кочевники со своими личными историями.
«Земля кочевников» — один из фаворитов премии «Оскар-2021». Ранее фильм получил главный приз на 77-м Венецианском кинофестивале, а также был удостоен «Золотого глобуса» как лучший драматический фильм.
Приз за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс («Отец»).
Лучшим британским фильмом признали «Девушку, подающую надежды», которая также забрала статуэтку за лучший оригинальный сценарий. «Душа» студии Pixar стала лучшим анимационным фильмом, а лучшим иностранным фильмом — «Еще по одной» Томаса Винтерберга.
Полный список победителей 74-ежегодной кинопремии BAFTA Film Awards 2021
- Лучший фильм — «Земля кочевников»
- Лучший британский фильм — «Девушка, подающая надежды»
- Лучший фильм на иностранном языке — «Ещё по одной»
- Лучшая режиссёр — Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
- Лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс («Отец»)
- Лучшая мужская роль второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»)
- Лучшая женская роль — Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)
- Лучшая женская роль второго плана — Юн Ё-джон («Минари»)
- Лучший анимационный фильм — «Душа»
- Лучший оригинальный сценарий — Эмиральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»)
- Лучший адаптированный сценарий — Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер («Отец»)
- Лучший оригинальный саундтрек — Джон Батист, Трент Резнор, Аттикус Росс («Душа»)
- Лучшая операторская работа — Джошуа Джеймс Ричардс («Земля кочевников»)
- Лучший визуальные эффекты — «Довод»
- Лучший грим и причёски — «Ма Рейни: Мать блюза»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Манк»
- Лучший дизайн костюмов — «Ма Рейни: Мать блюза»
- Лучший монтаж — «Звук металла»
- Лучший звук — «Звук металла»
- Лучший кастинг — «Рокс»
- Лучший документальный фильм — «Мой учитель — осьминог»
- Лучший короткометражный фильм — «The Present»
- Лучший анимационный короткометражный фильм — «The Owl and the Pussycat»
- Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера — Реми Уикс («Его дом»)
- Восходящая звезда — Букки Бакрай («Рокс»)