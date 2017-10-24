Знаменитый физик и популяризатор науки Стивен Хокинг выложил свою докторскую диссертацию в открытый доступ

Знаменитый физик-теоретик, космолог и популяризатор науки Стивен Хокинг открыл доступ к своей докторской диссертации, которую он защитил в 1966 году. В ней ученый рассматривал последствия расширения Вселенной, оспаривал традиционную теорию гравитации, предположения о причинах образования галактик, а также доказал неизбежность сингулярности в космологических моделях. Текст доступен на сайте архива Кембриджского университета.

По словам сотрудников архива, эта диссертация была одной из самых востребованных работ для размещения в открытом доступе, на нее в месяц поступали сотни запросов.

Хоккинг рассчитывает, что публикация работы поможет повысить интерес к космологии и распространению научного знания.

«Делая мою докторскую диссертацию открытой, я надеюсь вдохновить людей по всему миру на то, чтобы они посмотрели на звезды, а не вниз на ноги. Чтобы они задались вопросом о нашем месте во Вселенной, задумались о существовании космоса», — говорится в заявлении ученого.

Интересно, что после этого руководство Кембриджа приняло решение обязать всех, кто защищает диссертации, предоставлять цифровые версии текста. Кроме этого, планируется ввести некоторое поощрение для сотрудников учебного заведения за выкладывание работ в открытый доступ.

«Любой человек в любом месте в мире должен иметь свободный, беспрепятственный доступ не только к моим исследованиям, но и к исследованиям каждого большого и пытливого ума по всему спектру человеческого понимания», — заявил Хокинг.

Ученый надеется, что своим примером он доказал коллегам-ученым, что в публикации своих работ в открытом доступе нет ничего страшного.

Источники: Mashable, Engadget, Indicator