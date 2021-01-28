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А капелла группа очень правдоподобно напевает звуковые эффекты из Windows

А капелла группа очень правдоподобно напевает звуковые эффекты из Windows

А капелла группа очень правдоподобно напевает звуковые эффекты из Windows


Группа Maytree из Южной Кореи невероятно правдоподобно напевает а капелла (без сопровождения музыкальных инструментов) звуковые эффекты из разных версий Windows.

Настолько, что официальный аккаунт операционной системы на YouTube поставил данному исполнению Windows 10 из 10.

А капелла группа очень правдоподобно напевает звуковые эффекты из Windows

На канале группы в основном можно найти а капелло каверы на популярные песни, но также есть отличное исполнение звукового сопровождения из игры Super Mario.

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