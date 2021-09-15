



Издание Deadline сообщило, что спустя 33 года после выхода комедийного боевика «Близнецы» / Twins картина получит продолжение под названием «Тройняшки» / Triplets. Проект возглавит режисер оригинальной картины Айван Райтман, а к своим старым ролям вернутся Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито.

По словам Райтмана идея о продолжении появилась спустя несколько лет после выхода «Близнецов» во время встречи Арнольда Шварценеггера и Эдди Мёрфи, который предложил себя на роль третьего близнеца. Основные сюжетные линии были заложены именно под этого актера, однако после успеха недавней комедии Coming 2 America Мёрфи оказался слишком занят в проектах, где играет главные роли. В итоге сценарий немного переписали и пригласили на главную роль другого комедийного актера афроамериканского происхождения — Трейси Моргана («Двойной КОПец», «Копы в глубоком запасе», «Битва преподов»).

Как вы помните, комедия «Близнецы» рассказывает об эксперименте по зачатию идеального человека, для чего ученые берут генетический материал нескольких знаменитых ученых и спортсменов. Однако в результате у них получается не один, а два «суперчеловека» — идеальный в физическом и интеллектуальном смысле Джулиус Бенедикт (Арнольд Шварценеггер) и его полная противоположность Винсент Бенедикт (Дэнни Де Вито). «Неудачного» близнеца тут же отправляют в приют, а второго воспитывают в отрыве от соблазнов цивилизации на тропическом острове. Однако когда Джулиус узнает о том, что у него есть брат-близнец, его уже ничто не способно остановить. В продолжении оказывается, что близнецов было не двое, а трое…

Картина 1988 года была снята всего за $15 млн, при этом киносборы составили впечатляющие $217 млн. Съемки продолжения «Тройняшки» / Triplets стартуют уже в январе следующего года в Бостоне, сценарий напишут Дилан Доусон и Лукас Кавнер, а режиссером выступит Айван Райтман. Дата премьеры новой комедии пока не озвучивается, но если на этапе съемок не будет особых проблем, то ждать релиз можно начиная с 2023 года.

Источник: Deadline