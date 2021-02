Акции GameStop, AMC и других снова резко подскочили в цене — все бросились проверять Wall Street Bets и положили Reddit

Только все начали забывать о GameStop, как американская сеть игровых розничных магазинов снова оказалась в центре внимания — на закрытии торгов NYSE 24 февраля котировки акций компании резко подскочили на 103,9%, до 91,71 доллара за одну ценную бумагу.

Резкий скачок произошел после того, как главный финансовый директор GameStop Джима Белла подал в отставку. И хотя в самой GameStop заверяют, что отставка Белла не имеет никакого отношения к внутренним разногласиям в руководстве, источники Business Insider утверждают иное — якобы Джим Белл оставил пост не по своей воли, а его уходу поспособствовал Райан Коэн Коэн — в прошлом году он купил более 9 млн акций GameStop, заплатив примерно 76 миллионов долларов, а в январе вошел в совет директоров GameStop.

В r/WallStreetBets — сообщество Reddit, с которого началась история шорт-сквиза GameStop — обрадовались скачку. Там начали массово публиковать эмодзи «алмазных рук» (💎🙌) и ракет (🚀). Первое — отсылка к пользователям, которые не слили акции даже после резкого снижения их стоимости в конце января, когда шорт-сквиз закончился, а второе — отсылка к кодовой фразе «To the Moon» (призыв к покупке акций, чтобы снова отправить котировки в «космос»).

Что примечательно, вместе с GameStop резко подорожали акции и других не самых привлекательных с инвестиционной точки зрения компаний Bed Bath & Beyond, AMC, BlackBerry и Naked Brand. Многие решили, что WallStreetBets опять начали массово скупать акции, чтобы повысить их стоимость. Наплыв посетителей в сабреддит WallStreetBets оказался настолько большой, что сайт Reddit не выдержал нагрузки — примерно час он был недоступен.

Resolved: We're sounding the all clear! This incident is resolved. https://t.co/7y8D9F3AgI

— reddit status (@redditstatus) February 24, 2021