Актриса из женской версии «Охотников за привидениями» обвинила создателей новой части франшизы в неуважении (догадайтесь, из-за чего)

В последнее время снимать фильмы в Голливуде без того, чтобы тебя объявили сексистом, расистом или еще каким-то -истом, становится все труднее. К примеру, Джейсону Райтману понадобилось всего-лишь раскрыть пару деталей о сюжете будущих «Охотников за привидениями 3», чтобы актриса из предыдущего фильма франшизы нецензурно высказалась в адрес создателей, обвинив их во всех смертных грехах.

Активность проявила Лесли Джонс (крайняя левая на заглавной фотографии), выложив в собственном twitter следующий пассаж:

«Так обидно. Просто идите к черту, вы не считаетесь. Это что-то из серии того, что мог бы сделать Трамп. (Противным голосом Трампа) «Мы переделаем «Охотников за привидениями», с мужчинами он будет круче. Эти женщины — не настоящие Ghostbusters». Насколько же это подло. Мне плевать, я буду говорить об этом».

Как вы наверняка догадались, такую злость у героини предыдущего фильма вызвало желание авторов «пропустить» их фильм 2016 года и снять прямое продолжение второй части, которая вышла в далеком 1989 году. Чуть позже Лесли Джонс немного успокоилась и выразила надежду, что в новом фильме найдется место и главным героям женского пола.

Практически любой адекватный кинофанат, который смотрел все три существующие на данный момент полнометражные ленты по вселенной «Охотников за привидениями», наверняка положительно воспринял решение исключить «женскую» версию Ghostbusters из хронологии. И дело тут не в том, что женщины не могут охотниками за привидениями, а в том, что ремейк однозначно не удался.

От себя отметим, что авторы пока не услышали обвинений во всех других грехах только потому, что еще не объявили актерский состав. Как только это будет сделано, мы наверняка услышим новый поток жалоб о том, что герои слишком молодые (по слухам, это будут подростки — два парня и две девушки), слишком гетеросексуальные, слишком светлокожие, слишком европеоидные и т.д. и т.п.

Напомним, что сын Айвана Райтмана, который снял первые две части серии Ghostbusters, недавно объявил о съемках нового фильма «Охотники за привидениями». Картина выйдет летом 2020 года и станет прямым продолжением второй части, в фильме скорее всего появятся в роли камео члены старой команды охотников в исполнении Билла Мюррея, Дэна Эйкройда и Эрни Хадсона.

Источник: EW