Amazon готовит к открытию первый робосупермаркет Go

Первый робомагазин Amazon Go, в котором нет касс, а деньги автоматически снимаются со счета покупателя на основе информации от датчиков и камер, открылся в начале 2018 года. К сегодняшнему дню число таких магазинов в США достигло 16. До сих пор это были небольшие торговые точки, однако вскоре компания планирует представить полноценный роботизированный супермаркет.

Как сообщает Engadget со ссылкой на Bloomberg, первый большой робомагазин Amazon может открыться для покупателей уже в начале следующего года. В настоящее время инженеры компании тестируют технологию Go в Сиэтле, на торговой площади 966 квадратных метров.

Журналисты указывают, что решения, которые хорошо работают в маленьких магазинах, в случае с супермаркетами, вероятно, потребуют некоторого усовершенствования. В частности, проблемой может стать наличие товаров, которые необходимо взвешивать — например, свежих фруктов и овощей. Пока неясно, как корпорация Джеффа Безоса собирается справиться с этим.

Помимо этого, стало известно, что Amazon рассматривает возможность лицензировать свои робомагазины для использования другими розничными сетями, а также в аэропортах, кинотеатрах и на стадионах. Прогнозируется, что лицензирование позволит компании расширить свое присутствие в оффлайн-ритейле быстрее и дешевле, чем если она будет все время полагаться только на свои силы.

Источник: hightech.plus