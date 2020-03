Amazon начала предлагать технологию, лежащую в основе ее фирменных робомагазинов Amazon Go, другим ритейлерам

Корпорация Amazon запустила продажу технологии для создания магазинов без касс, лежащую в основе ее фирменных робомагазинов Amazon Go, другим ритейлерам, назвав решение Just Walk Out. По данным Reuters, у компании уже есть несколько клиентов, имена которых она не разглашает. Также Amazon не раскрывает финансовые условия соглашений при покупке Just Walk Out — якобы «ввиду того, что они индивидуальны для каждого ритейлера».

Напомним, что компания Джеффа Безоса открыла свой первый магазин без касс Amazon Go в январе 2018 года. Чтобы зайти в инновационную торговую точку, покупатели должны открыть мобильное приложение Amazon Go и отсканировать QR-код, приложив смартфон к турникету. Покупки можно сразу складывать в сумку — система автоматически занесет взятые с полки товары в виртуальную корзину покупателя, привязанную к аккаунту Amazon, и вычтет их стоимость после того, как человек покинет магазин.

Примечательно, что сторонним ритейлерам Amazon предлагает несколько иную систему для входа в робомагазин: посетители должны будут вставлять в турникет банковскую карту — с нее затем и будет списана стоимость взятых товаров, когда покупатель выйдет из магазина. Аккаунт Amazon в данном случае никакой роли не играет. Кроме того, если посетитель захочет получить чек, ему нужно будет указать на специальном терминале, расположенном на территории магазина, адрес своей электронной почты, причем это действие необходимо произвести единожды — указанный e-mail тут же привяжется к банковской карте покупателя и будет автоматически использоваться для отправки чека при каждой последующей покупке в любом магазине, где реализована Just Walk Out.

В остальном фирменная технология бескассовых магазинов, предлагаемая Amazon другим ритейлерам, ничем не отличается от решения, задействованного в магазинах Amazon Go. За отслеживание действий покупателей, как и прежде, отвечают многочисленные камеры и сенсоры, включая датчики веса на полках, а также облачный сервис Amazon Web Services. По утверждению Amazon, установка технологии Just Walk Out занимает «несколько недель» и может быть осуществлена как в случае только строящихся и обустраивающихся магазинов, так и в случае уже действующих торговых точек. Отдельно в корпорации подчеркивают, что при переоборудовании уже открытого магазина ее инженеры постараются минимизировать влияние монтажных и других работ на операционную деятельность торговой точки.

Единственное требование со стороны Amazon к использованию Just Walk Out сторонним ритейлером состоит в том, что на турникетах при входе должна иметься надпись «Технология Just Walk Out от Amazon», за остальное оформление магазина отвечает продавец. Также решивший приобрести систему ритейлер будет полностью ответственен за внутреннюю деятельность робомагазина, предлагаемый ассортимент товаров и работу с покупателями, включая возвраты. В случае возникновения каких-либо проблем с Just Walk Out представители ритейлера смогут в любой момент, 24/7, обратиться за помощью в Amazon.

Напоследок отметим, что, по мнению корпорации Джеффа Безоса, технологию Just Walk Out найдут особенно полезной торговые точки, пользующиеся большой популярностью и из-за этого регулярно страдающие от огромных очередей на кассах, а также магазины, рассчитанные на посетителей, у которых сильно ограничено время. Издание Vice при этом добавляет, что Amazon, по слухам, собирается распространять данное решение в первую очередь среди тех ритейлеров, чьи торговые точки расположены в таких людных местах, как аэропорты и стадионы.

Источник: VC