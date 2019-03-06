Amazon Prime опубликовал трейлер сериала Good Omens, снятого по одноименному роману Нила Геймана и Терри Пратчетта

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Онлайн-кинотеатр Amazon Prime опубликовал трейлер грядущего сериала Good Omens, основанного на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана.

Как сообщается, сериал расскажет о демоне Кроули и ангеле Азирафеле, которым приходится объединить силы, чтобы найти Антихриста и предотвратить библейский Апокалипсис.

В трейлере показали в том числе четырех Всадников, архангела Гавриила в исполнении Джона Хэмма, а также встречу героев с огромным демоном. Судя по всему, это сам Сатана — его сыграл Бенедикт Камбербэтч.

Главные роли ангела и демона в сериале исполнили Майкл Шин («Мастера секса») и Дэвид Теннант («Доктор Кто»). Помимо них в экранизации появятся Джон Хэмм («Безумцы»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха») и Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Шоураннером Good Omens выступил сам Нил Гейман. Сериал будет состоять из шести серий. Его премьера состоится 31 мая 2019 года.

Источник: DTF