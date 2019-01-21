Amazon разработал для своих сотрудников электронный жилет, который предупреждает роботов о присутствии человека поблизости

Крупнейший в мире интернет-магазин Amazon создал для своих сотрудников специальный электронный жилет, который снижает вероятность столкновения с роботом. Основная задача устройства — уведомлять автономные механизмы о присутствии человека поблизости.

Стоит отметить, что корпорация Джеффа Безоса уже давно использует роботов на своих складах, при этом за планирование маршрутов автономных машин отвечает централизованная система. Некоторые роботы весят под 130 килограммов и могут перевозить грузы массой до 280 килограммов, передвигаясь на скорости до 7,5 километров в час. Таким образом, при неудачном распознавании человека или при его неожиданном появлении на пути машина может нанести довольно серьезный удар.

В целях безопасности работники Amazon сейчас должны заранее указывать через систему управления, в какой зоне они будут находиться — тогда планировщик маршрутов направит роботов другим путем. Однако такой способ плохо подходит для незапланированных работ — например, если нужно отремонтировать робогрузчика или поднять упавшую на пол коробку, местоположение которой известно лишь приблизительно.

Дабы работникам больше не приходилось уворачиваться от снующих повсюду роботов и надеяться на их датчики, призванные останавливать устройство до того, как оно нанесет кому-то вред, Amazon разработала специальные жилеты, которые в режиме реального времени оповещают систему управления о местоположении человека. Благодаря этому центральный компьютер может отслеживать перемещения работников склада и на лету перестраивать маршруты. Кроме того, известно, что при обнаружении человека неподалеку все роботы будут снижать скорость.

Источник: N+1