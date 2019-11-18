Американцы хотят доверить поиск взрывчатки под землей ГМ-бактериям

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Американская военно-промышленная компания Raytheon объявила о новом любопытном проекте. В соответствии с контрактом, подписанным с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), специалисты предприятия в сотрудничестве с Вустерским политехническим институтом взялись разработать генетически модифицированные микроорганизмы для поиска взрывчатых веществ под землей.

Как сообщается, исследователи собираются зачислить в необычный «поисковый отряд» сразу два штамма бактерий, которые будут действовать в тандеме: одни микроорганизмы будут определять присутствие взрывчатых веществ, а вторые – сигнализировать о результатах поиска. Для создания ГМ-бактерий исследователи задействуют методы синтетической биологии, модификации ДНК и компьютерных наук.

Бактерии cпроектируют таким образом, чтобы первый штамм, выявив присутствие взрывчатых веществ под землей, взаимодействовал с «коллегами» на поверхности (вероятно, посредством определенных сигнальных молекул), и те начинали светиться. При этом свечение должно быть достаточно ярким, чтобы его могли заметить с камер на беспилотниках.

По утверждению исследователей, бактерии, способные обнаруживать взрывчатые вещества, уже существуют, загвоздка состоит в том, как их безопасно доставлять на необходимую глубину и связать со светящимися бактериями на поверхности.

В конечном итоге капсулы с ГМ-микроорганизмами, вероятнее всего, будут «разбрасывать» над территорией, где предположительно присутствуют взрывчатые вещества. В случае обнаружения последних специалисты по зачистке получат визуальные сигналы с точными координатами места, где требуется начать работу. Предполагается, что данное решение позволит удешевить процесс поиска взрывчатки, который в настоящее время проводится при помощи дорогостоящих роботов.

Авторы исследования также отмечают, что в перспективе этот же принцип можно будет использовать при создании биодетекторов для обнаружения опасных загрязнителей воздуха или воды.

Источник: Raytheon