Американские инженеры разработали робоманипулятор, способный захватить медузу, не причинив ей вреда





Инженеры из Гарвардского университета создали роборуку с мягкими «силиконовыми пальцами, похожими на феттучини», которые действуют насколько аккуратно, что могут ловить медуз и впоследствии выпускать их, не причинив им повреждений. Об этом говорится в сообщении на сайте учебного заведения.

Отметим, что тело медуз на 95% состоит из воды, что делает их одними из наиболее прозрачных и деликатных существ на Земле. При этом оставшиеся 5% подарили миру немало научных открытый: в частности, с помощью медуз ученые ранее обнаружили зеленый флуоресцентный белок, который исследователи сегодня широко используют для изучения экспрессии генов, а также открыли процесс, известный как «пренебрежимое старение«, который потенциально может помочь существенно продлить человеческую жизнь и победить старение.

Сейчас биологи отлавливают медуз двумя способами: при помощи специальной корзины для сбора, которую необходимо поместить около искомого животного и дождаться, пока оно заплывет в ящик, после чего захлопнуть дверцы, а также с помощью вакуумной трубки, всасывающей медузу под высоким давлением. В первом случае позиционирование корзины требует определенных навыков, а также занимает много времени, во втором — во время непосредственного сбора медуза может погибнуть либо сильно повредиться.

При этом использовать роботов для такого рода задач ранее не представлялось возможным — их движения были слишком резкими и сильными, из-за чего при работе с хрупкими организмами они могли нанести им серьезные увечья.

Исследователи из Гарварда нашли решение этой проблемы — они создали роботизированный манипулятор с ультрамягкими гидравлическими захватами. Крепящиеся к ладони щупальца изготовлены из пастообразного силикона, внутри которого находится полый канал из слоя гибкого, но жесткого полимерного нановолокна.

Когда канал наполняется водой, щупальца сжимаются и, скручиваясь, захватывают искомый объект, например, медузу. При этом давление, оказываемое одним щупальцем на животное, составляет всего 0,0455 кПа. Для сравнения, человеческое веко давит на глаз в десять раз сильнее.

В практических экспериментах устройству удалось успешно поймать ушастую аурелию, пятнистую медузу и голубую медузу — все они, как правило, размером с мяч для гольфа. При этом щупальцы выдерживали около сотни операций захватов, прежде чем изнашивались. Предварительные эксперименты показали, что поимка при помощи роборуки не вызывает у животного физиологического стресса, который в дальнейшем может существенно повлиять на результаты тех или иных исследований.

По словам инженеров, разработка окажет существенное влияние как на океанографию и экологию, позволив исследователям эффективнее изучать медуз в их естественной среде обитания, так и на биологию и медицину, поскольку упростит и автоматизирует сбор хрупких животных, а также даст возможность изучать генетические особенности морских организмов, не вынимая их из воды.

Источник: hightech.fm