Американские инженеры разработали складной механизм для плеч дрона, позволяющий устройству преодолевать узкие проемы





Американские инженеры из Калифорнийского университета в Беркли создали дрон, способный складывать плечи для пролета через узкие проемы. Разработка была представлена на конференции ICRA 2019.

Как сообщается, отличительная черта решения — то, что в нем не используются дополнительные электромоторы, которые бы увеличивали общую массу и сложность конструкции. Вместо них авторы задействовали петлевые механизмы и спиральные пружины, закрепив с их помощью плечи дрона к центральной части корпуса, причем сила сжатия пружин была подобрана таким образом, чтобы она составляла 70% от минимальной тяги, необходимой для полета. При большей тяге дрон остается в разложенном виде, а для складывания плеч он устанавливает тягу ниже порогового значения.

Эксперименты показали, что на складывание у дрона уходит 0,44 секунды, а раскладывание занимает 0,15 секунды, благодаря чему после пролета через узкое препятствие аппарат успевает восстановить тягу и снизиться лишь на небольшую высоту. Во время демонстрационных испытаний устройство сумело несколько раз пролететь через квадратное отверстие шириной 38 сантиметров, хотя в разложенном состоянии длина его плеч вместе с винтами составляет 54 сантиметра.

Источник: N+1