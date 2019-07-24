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Американские инженеры разработали складной механизм для плеч дрона, позволяющий устройству преодолевать узкие проемы

Американские инженеры разработали складной механизм для плеч дрона, позволяющий устройству преодолевать узкие проемы

Американские инженеры разработали складной механизм для плеч дрона, позволяющий устройству преодолевать узкие проемы


Американские инженеры из Калифорнийского университета в Беркли создали дрон, способный складывать плечи для пролета через узкие проемы. Разработка была представлена на конференции ICRA 2019.

Как сообщается, отличительная черта решения — то, что в нем не используются дополнительные электромоторы, которые бы увеличивали общую массу и сложность конструкции. Вместо них авторы задействовали петлевые механизмы и спиральные пружины, закрепив с их помощью плечи дрона к центральной части корпуса, причем сила сжатия пружин была подобрана таким образом, чтобы она составляла 70% от минимальной тяги, необходимой для полета. При большей тяге дрон остается в разложенном виде, а для складывания плеч он устанавливает тягу ниже порогового значения.

Эксперименты показали, что на складывание у дрона уходит 0,44 секунды, а раскладывание занимает 0,15 секунды, благодаря чему после пролета через узкое препятствие аппарат успевает восстановить тягу и снизиться лишь на небольшую высоту. Во время демонстрационных испытаний устройство сумело несколько раз пролететь через квадратное отверстие шириной 38 сантиметров, хотя в разложенном состоянии длина его плеч вместе с винтами составляет 54 сантиметра.

Источник: N+1

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