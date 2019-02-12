Американские инженеры разработали умный стетоскоп

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Пневмония — болезнь, которая ежегодно убивает миллионы людей во всем мире. По статистике, почти 16% всех случаев детской смертности в возрасте до 5 лет приходится на воспаление легких. Особенно высок этот показатель в странах, где наблюдается недостаток высококвалифицированных специалистов и рентгеновских аппаратов, позволяющих диагностировать болезнь.

Исправить ситуацию взялись инженеры из Университета Джона Хопкинса. Объединившись в стартап Sonavi Labs, они разработали умный стетоскоп, который способен не только облегчить жизнь врачу, но и самостоятельно обнаружить болезнь в отсутствие оного.

«Цифровой стетоскоп менее чувствителен к точному расположению на теле, оснащен системой активного шумоподавления (может работать практически в любой среде) и умеет распознавать звуки, указывающие на болезнь в легких», — рассказали разработчики изданию Digital Trends.

Как сообщается, инновационное устройство от традиционных аналогов отличают следующие две функции. Во-первых, это активное шумоподавление. В новый стетоскоп встроены алгоритмы, которые выявляют сердцебиение и другие посторонние звуки и «заглушают» их, чтобы врач мог лучше слышать дыхание пациента.

Во-вторых, это постановка диагноза в условиях отсутствия лекаря. Прибор способен самостоятельно проанализировать звуки в легких и определить наличие пневмонии с точностью 87% (для обучения встроенной нейросети использовалась база данных записей стетоскопа 1500 пациентов).

Вывести устройство на рынок стартап планирует уже в этом году.

«В настоящее время мы готовим устройство для клинических испытаний и налаживаем партнерские отношения с больницами и страховыми компаниями», — отметил генеральный директор Sonavi Labs.

Устройство будет доступно как в клиническом, так и в домашнем вариантах.

Предполагается, что широкое распространение умных стетоскопов будет содействовать раннему выявлению респираторных заболеваний, сократит число ложных обращений в отделения неотложной помощи, поможет врачам удаленно контролировать пациентов с хроническими заболеваниями, а также повысит эффективность рабочего процесса в больницах в условиях нехватки высококвалифицированного медицинского персонала.

На демонстрационном видео выше исследователи смоделировали чрезвычайно шумную среду, которая обычно бывает в лечебных учреждениях (шумомер показывает около 70 децибел). Затем они сравнили звук, слышимый через первоклассный традиционный стетоскоп и новый «умный» стетоскоп, который использует активную акустическую фильтрацию для изоляции дыхательных звуков.

Источник: NeuroHive