Американские солдаты получат инерциальные датчики слежения, позволяющие определять их местоположение без GPS





Бойцы Армии США с 2020 года начнут получать носимые инерциальные датчики слежения, которые позволят с относительно высокой точностью определять их местоположение в условиях, когда сигналы GPS отсутствуют. Как сообщает Defense News, поставкой устройств займется компания Robotic Research, недавно завершившая их разработку. В рамках первого контракта на общую сумму $16,5 млн датчики будут выданы бойцам четырех бригад.

Отметим, что современные методы боевого командования предполагают, что командиры располагают точной и свежей информацией о местоположении своих подчиненных. На открытой местности и если противник не задействует радиоэлектронную борьбу, командиры могут получать оперативные сведения о местоположении с коммуникаторов бойцов, определяющих координаты по GPS, однако в условиях, к примеру, подземных сооружений сигнал спутниковой системы навигации может отсутствовать, что, в свою очередь, негативно сказывается на эффективности боевого управления.

Устройства, поставкой которых займется компания Robotic Research, представляют собой миниатюрный блок, оснащенный инерциальными датчиками, отслеживающими ускорение и угловые скорости движущегося солдата. Эти данные затем передаются по Bluetooth на коммуникатор бойца, где специальное ПО вычисляет по ним его координаты, пройденный путь и скорость движения, после чего отображает эту информацию в основном картографическом сервисе, установленном на коммуникаторе, например, ATAK, а также отправляет ее командиру.

Решение, получившее название WarLoc, разработано в двух версиях. Первая версия предусматривает крепление устройства на шнуровку ботинка солдата. Вторая — на пятку с помощью ремней. Армия США будет оснащать своих воинов версией с креплением на пятку.

Американские военные полагают, что благодаря WarLoc командиры смогут получать оперативную информацию о местоположении своих подопечных в зданиях и подземных сооружениях, где сигналы GPS могут отсутствовать, а находящиеся в условиях недоступности спутниковой навигации бойцы, в свою очередь, получат возможность отслеживать местоположение друг друга, видеть свой пройденный путь и возвращаться по нему обратно, быстрее ориентируясь на малознакомых локациях. Кроме того, подчеркивается, что, так как WarLoc полагается исключительно на собственные данные, устройству нестрашны помехи, создаваемые системами радиоэлектронной борьбы, что делает решение потенциально полезным в том числе на открытой местности, когда GPS-сигналы глушатся противником.

Источник: N+1