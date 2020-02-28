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Американские ученые выяснили, что «кошачья» музыка успокаивает кошек лучше классической человеческой

Американские ученые выяснили, что «кошачья» музыка успокаивает кошек лучше классической человеческой

Американские ученые выяснили, что «кошачья» музыка успокаивает кошек лучше классической человеческой


Снизить стресс кошкам во время осмотра в ветеринарной клинике можно с помощью специально записанной для них музыки со звуками урчания и кормления котят. Это выяснили американские ученые, которые включали 21 кошке либо кошачью музыку, либо классическую, либо не включали ничего. Статья с описанием исследования опубликована в Journal of Feline Medicine and Surgery.

Отметим, что один из важных эффектов музыки — изменение психологического состояния того, кто ее слушает. Именно поэтому различные мелодии часто используют, к примеру, в психотерапии, а проведенный пару лет назад метаанализ показал, что музыка может снизить тревожность и уменьшить боли даже у пациентов после хирургической операции.

При этом успокаивающий эффект музыки успешно тестируют не только на людях, но и на животных: классическая музыка, к примеру, снижает стресс у собак, живущих в приютах, а также у кошек во время посещения ветеринарных клиник. Вместе с тем, существует предположение, что наиболее эффективными в снижении стресса у животных могут быть не человеческие композиции, а мелодии, которые созданы специально для других видов с учетом, к примеру, диапазона воспринимаемой ими частоты звука и особенностей естественной коммуникации. Так, например, Дэвид Тэйе из Мэрилендского университета в 2015 году записал несколько композиций, в которых использовал кошачьи звуки и мелодии в диапазоне их вокализации (от 55 до 200 герц), и с помощью небольшого исследования показал, что кошки в действительности предпочитают такую музыку человеческой.

Аманда Хэмптон из Университета штата Луизиана и ее коллеги использовали одну из композиций Тэйе, чтобы сравнить, как меняется уровень стресса кошек в ответ на кошачью и человеческую музыку. В их исследовании приняла участие 21 кошка: все они должны были пройти три осмотра у ветеринара с разницей в две недели каждый. В ходе каждого из индивидуальных осмотров кошкам в случайном порядке, но так, чтобы ни одна из них не подвергалась воздействию одного и того же слухового стимула два и более раз, включали либо классическую музыку («Элегию» Габриэля Форе), либо кошачью музыку («Арию Скутера Бира» Дэвида Тэйе), либо не включали ничего (считалось, что в этом случае кошки подвергались воздействию «тишины»).

До, во время и после каждого осмотра исследователи измеряли уровень стресса осматриваемого животного с помощью специального поведенческого опросника, а кроме того, во время осмотра ученые фиксировали бурность реакции усатого подопытного на ветеринара и его действия, а также производили забор крови для измерения отношения нейтрофилов к лимфоцитам в качестве физиологического показателя стресса. Стоит отметить, что хозяин животного в это время находился вне помещения, где проводились манипуляции.

Порядок проведения осмотров в рамках исследования. Примечательно, что перед началом осмотра и уже после того, как кошку начинали подвергать воздействию кошачьей или человеческой музыки либо тишины, ученые давали животному 10 минут на адаптацию.

Перед началом осмотра показатель стресса у кошек не отличался, а вот во время — и показатель стресса, и степень бурности реакции на ветеринара и его действия были значимо ниже у кошек, которые слушали кошачью музыку, по сравнению с теми животными, которым включили классическую музыку или не включили ничего. Более того, у кошек, которые слушали кошачью музыку, уровень стресса сохранялся на более низком уровне и после окончания осмотра и прекращения воздействия слухового стимула. В то же время, на физиологические показатели стресса музыка никак не повлияла — они оставались на стабильно высоком уровне у всех животных на протяжении всего исследования.

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Опросниковые показатели стресса кошек во время и после осмотра при прослушивании классической музыки (выделено красным), кошачьей музыки (выделено зеленым) или тишины (выделено синим), а также оценка степени бурности реакции кошек во время осмотра.

Ученые, таким образом, подтвердили, что кошки в действительности более охотно отвечают на специально созданную для них музыку: по-видимому, звуки урчания и кормления котят, которые использовались на записи, действуют на этих животных успокаивающе. Что касается физиологических показателей, то исследователи отмечают, что отношение уровня нейтрофилов к лимфоцитам резко повышается в ответ на стрессовую ситуацию и приходит в норму только через несколько часов, и с учетом того, что кошки подвергались сильному стрессу во время перевозки в ветеринарную клинику, можно предположить, что уровень физиологического стресса у них попросту не успевал упасть в ходе осмотра с использованием музыки, общая продолжительность которого составляла всего 20 минут. По этой причине ученые настаивают на том, чтобы в другом исследовании заново измерить эти показатели, но уже через определенное время после осмотра.

Важность данного изыскания, по словам специалистов, состоит в том, что в его рамках была впервые изучена эффективность метода, который в будущем, возможно, позволит ветеринарам при помощи «кошачьей» музыки успокаивать кошек во время приема и более спокойно и качественно проводить осмотры.

Источник: N+1

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