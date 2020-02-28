Американские ученые выяснили, что «кошачья» музыка успокаивает кошек лучше классической человеческой





Снизить стресс кошкам во время осмотра в ветеринарной клинике можно с помощью специально записанной для них музыки со звуками урчания и кормления котят. Это выяснили американские ученые, которые включали 21 кошке либо кошачью музыку, либо классическую, либо не включали ничего. Статья с описанием исследования опубликована в Journal of Feline Medicine and Surgery.

Отметим, что один из важных эффектов музыки — изменение психологического состояния того, кто ее слушает. Именно поэтому различные мелодии часто используют, к примеру, в психотерапии, а проведенный пару лет назад метаанализ показал, что музыка может снизить тревожность и уменьшить боли даже у пациентов после хирургической операции.

При этом успокаивающий эффект музыки успешно тестируют не только на людях, но и на животных: классическая музыка, к примеру, снижает стресс у собак, живущих в приютах, а также у кошек во время посещения ветеринарных клиник. Вместе с тем, существует предположение, что наиболее эффективными в снижении стресса у животных могут быть не человеческие композиции, а мелодии, которые созданы специально для других видов с учетом, к примеру, диапазона воспринимаемой ими частоты звука и особенностей естественной коммуникации. Так, например, Дэвид Тэйе из Мэрилендского университета в 2015 году записал несколько композиций, в которых использовал кошачьи звуки и мелодии в диапазоне их вокализации (от 55 до 200 герц), и с помощью небольшого исследования показал, что кошки в действительности предпочитают такую музыку человеческой.

Аманда Хэмптон из Университета штата Луизиана и ее коллеги использовали одну из композиций Тэйе, чтобы сравнить, как меняется уровень стресса кошек в ответ на кошачью и человеческую музыку. В их исследовании приняла участие 21 кошка: все они должны были пройти три осмотра у ветеринара с разницей в две недели каждый. В ходе каждого из индивидуальных осмотров кошкам в случайном порядке, но так, чтобы ни одна из них не подвергалась воздействию одного и того же слухового стимула два и более раз, включали либо классическую музыку («Элегию» Габриэля Форе), либо кошачью музыку («Арию Скутера Бира» Дэвида Тэйе), либо не включали ничего (считалось, что в этом случае кошки подвергались воздействию «тишины»).

До, во время и после каждого осмотра исследователи измеряли уровень стресса осматриваемого животного с помощью специального поведенческого опросника, а кроме того, во время осмотра ученые фиксировали бурность реакции усатого подопытного на ветеринара и его действия, а также производили забор крови для измерения отношения нейтрофилов к лимфоцитам в качестве физиологического показателя стресса. Стоит отметить, что хозяин животного в это время находился вне помещения, где проводились манипуляции.

Перед началом осмотра показатель стресса у кошек не отличался, а вот во время — и показатель стресса, и степень бурности реакции на ветеринара и его действия были значимо ниже у кошек, которые слушали кошачью музыку, по сравнению с теми животными, которым включили классическую музыку или не включили ничего. Более того, у кошек, которые слушали кошачью музыку, уровень стресса сохранялся на более низком уровне и после окончания осмотра и прекращения воздействия слухового стимула. В то же время, на физиологические показатели стресса музыка никак не повлияла — они оставались на стабильно высоком уровне у всех животных на протяжении всего исследования.

Опросниковые показатели стресса кошек во время и после осмотра при прослушивании классической музыки (выделено красным), кошачьей музыки (выделено зеленым) или тишины (выделено синим), а также оценка степени бурности реакции кошек во время осмотра.



Ученые, таким образом, подтвердили, что кошки в действительности более охотно отвечают на специально созданную для них музыку: по-видимому, звуки урчания и кормления котят, которые использовались на записи, действуют на этих животных успокаивающе. Что касается физиологических показателей, то исследователи отмечают, что отношение уровня нейтрофилов к лимфоцитам резко повышается в ответ на стрессовую ситуацию и приходит в норму только через несколько часов, и с учетом того, что кошки подвергались сильному стрессу во время перевозки в ветеринарную клинику, можно предположить, что уровень физиологического стресса у них попросту не успевал упасть в ходе осмотра с использованием музыки, общая продолжительность которого составляла всего 20 минут. По этой причине ученые настаивают на том, чтобы в другом исследовании заново измерить эти показатели, но уже через определенное время после осмотра.

Важность данного изыскания, по словам специалистов, состоит в том, что в его рамках была впервые изучена эффективность метода, который в будущем, возможно, позволит ветеринарам при помощи «кошачьей» музыки успокаивать кошек во время приема и более спокойно и качественно проводить осмотры.

Источник: N+1