Американские ученые сделали одежду умной, оснастив ее RFID-метками

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Исследователи из Университета Карнеги-Меллон нашли способ превращать любую одежду в умную с помощью радиочастотной идентификации (RFID). Достоинств у метода два: низкая цена и отсутствие необходимости в аккумуляторах. Кроме того, такую умную одежду можно стирать.

Как сообщается, для отслеживания положения скелета RFID-метки располагаются с одной стороны коленного, локтевого и других суставов. На основе сигналов, фиксирующихся внешней антенной, специальный алгоритм рассчитывает угол изгиба сустава, поясняют инженеры.

«Прикрепив похожие на бумагу RFID-метки к одежде, мы смогли с точностью до миллиметров отследить движения скелета», — отметил исследователь Хаоцзянь Джин.

При этом Хаоцзянь и его коллеги не просто пришили RFID-метки, но и придумали, как настроить систему так, чтобы все сигналы принимала одна антенна, а не несколько.

Авторы уверены, что их разработка может заменить некоторые дорогие носимые датчики. Например, одежда с RFID-метками способна следить за физической активностью человека или за его осанкой. Также она может быть полезна в видеоиграх в качестве дополнения к системам отслеживания движений наподобие Kinect.

«Добавление ярлыков на одежду — это минимальные затраты, менее $1», — отмечает Хаоцзянь.

Самый дорогой элемент этой системы — внешняя антенна. Исследователи, однако, надеются, что с распространением технологии подходящие антенны будут встраивать в смартфоны, и необходимость в использовании внешних устройств приема сигнала отпадет само собой.

Источники: hightech.plus, Университет Карнеги-Меллон