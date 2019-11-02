Американские военные обзаведутся робоносильщиками MUTT





Армия США подвела итоги тендера SMET (Squad Multipurpose Equipment Transport, многоцелевой транспорт снаряжения для подразделения) на разработку и поставку в войска наземных роботов, которых можно будет использовать для перевозки вооружения, боеприпасов, провизии и снаряжения. Как пишет Defense News, победителем конкурса стала компания General Dynamics Land Systems, предложившая военным колесного робота MUTT (Multi-Utility Tactical Transport, многофункциональный тактический транспорт).

Отметим, что американские военные проводили тендер SMET с 2017 года. По итогам конкурса Армия США рассчитывала получить роботизированную систему высокой проходимости, способную перевозить грузы массой до 454 килограммов, что примерно равно носимой нагрузке девяти пехотинцев. Согласно требованиям военных, робот должен быть способен работать без перерыва на протяжении 72 часов и преодолевать расстояние не менее 96 километров на одной заправке. Кроме того, транспортный аппарат должен уметь работать по меньшей мере в двух режимах: следования за бойцами своего отделения или передвижения под управлением оператора.

В тендере приняли участие четыре компании: консорциум Applied Research Associates/Polaris Defense, General Dynamics Land Systems, HDT Expeditionary Systems и Howe & Howe. Они предлагали военным роботизированную версию колесного багги MRZR, робота MUTT, колесного робота WOLF и гусеничный аппарат RS2-H1. Испытания роботов проводились американскими военными на полигоне военной базы «Форт Беннинг» в Джорджии с осени 2017 года.

По условиям соглашения с победителем конкурса — компанией General Dynamics Land Systems, — предприятие должно будет поставить военным 624 новых робота, а также оборудование для их обслуживания и тренажеры. Сумма сделки составила $162,4 млн. Как ожидается, первые образцы роботов поступят на вооружение во втором квартале 2021 финансового года (первый квартал 2022 года). Все заказанные Армией США роботы должны быть собраны и поставлены до конца октября 2024 года.

Робот MUTT разработан в трех вариантах с колесными формулами 4×4, 6×6 и 8×8. Американские военные выбрали восьмиколесную версию робота, способную перевозить грузы массой до 544 килограммов на скорости до 13 км/ч, причем при необходимости вместо груза на роботе может разместиться раненый солдат.

Масса самого аппарата составляет 1,4 тонны при длине 2,9 метра и ширине 1,5 метра. Двигатель аппарата электрический, а запитан он от дизельного генератора, способного выдавать до 3 кВт энергии и обеспечивать электричеством не только робота, но и различные электронные гаджеты военных. Робоносильщиком можно управлять с пульта либо при помощи специальной веревки, использование которой активирует полуавтоматический режим следования за бойцами.

Несмотря на то, что на роботов MUTT потенциально можно установить дистанционно управляемый пулемет, американские военные планируют использовать закупленные образцы исключительно в качестве робоносильщиков.

Источник: N+1