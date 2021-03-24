Американский дизайнер создала «гараж будущего» для электромобиля GMC Hummer EV с винтовым подъемником внутри дома [видео]

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Брутальный внедорожник Hummer всегда считался ярким примером излишне прожорливого огромного монстра, который помещался не в каждом стандартном гараже (именно поэтому многим американцам приходилось хранить его на подъездной дорожке, провоцируя «зеленых» заняться вандализмом).

Идея разместить старый Hummer внутри дома могла прийти в голову только отъявленному «петролхеду» с рампой вместо парадного входа. А вот для нового электрического GMC Hummer EV эта идея не только не выглядит странной, но уже даже нашла свое воплощение в дизайн-проекте американского дизайнера.

Основатель бренда имени себя Келли Уэрстлер (Kelly Wearstler) попыталась представить, как может выглядеть дом будущего, хозяин которого владеет электромобилем GMC Hummer EV. Так как новинка уже не отравляет воздух выхлопными газами, оставлять ее снаружи нет смысла, решила дизайнер. И сделала модель главной деталью интерьера гостиной на втором этаже дома.

Таким образом, владелец сможет не выходя из дома проверить степень заряда батарей электромобиля (да, зарядная станция тоже интегрирована в интерьер), а также избавится от необходимости устанавливать сигнализацию и предусматривать место под гараж.

Напомним, что электропикап GMC Hummer EV был представлен официально в октябре прошлого года, он получил три двигателя мощностью до 1000 л.с., запас хода до 560 км и стоимость от $80 тыс. до $112,5 тыс. Его брат по линейке в формате электрокроссовера GMC Hummer EV SUV будет представлен уже на следующей неделе, 3 апреля 2021 года.

Источник: Motor1