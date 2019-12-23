Американский инженер-энтузиаст превратил робопылесос в дрон





Американский инженер-энтузиаст превратил робопылесос в трехвинтовой дрон-уборщик, способный перелетать через препятствия на своем пути, а также перемещаться между этажами. Ролик с описанием проекта опубликован на YouTube.

Отметим, что роботы-пылесосы уже несколько лет производятся серийно многими производителями и сильно облегчают домашнюю уборку. Они самостоятельно ездят по дому, а продвинутые модели составляют его карту и запоминают уже убранные места. Кроме того, они сами приезжают на станцию зарядки, а некоторые из них даже оставляют на ней собранный мусор и пыль. Вместе с тем, некоторые простые для человека задачи этим устройствам пока неподвластны. Например, они не умеют подниматься на другой этаж, из-за чего владельцы частных домов с несколькими этажами вынуждены либо покупать отдельные роботы-пылесосы на каждый этаж, либо проводить уборку самостоятельно. Вдобавок к этому даже в рамках одного этажа робот может встретиться с непреодолимым препятствием в виде порога.

Американский инженер и видеоблогер Питер Шрипол создал прототип робота-пылесоса, способный летать и тем самым покрывать всю площадь дома независимо от количества этажей в нем и числа порогов. Он взял за основу одну из серийно выпускаемых моделей, затем прикрепил к роботу-пылесосу три туннельных вентилятора, а также микроконтроллеры и аккумулятор для управления полетом.

В нынешней версии дрон не автономен и летает только под управлением оператора. Также у него есть несколько других недостатков — например, при работе винтов они разносят мусор от аппарата. Кроме того, во время полета дрон немного закручивается вокруг своей оси, из-за чего им сложно управлять. Еще одним недостатком решения является его высокая стоимость: в то время как сам серийный робопылесос стоит менее $100, одни только пропеллеры к нему обошлись Шриполу в $200, не говоря уже о батарее, электронике и потраченном времени; как замечает Gizmodo, если убрать энтузиазм со стороны инженера, ему было бы гораздо проще и дешевле просто докупить второй пылесос.

По причине вышеуказанных недостатков изобретатель в настоящее время явно не рассматривает свое детище всерьез: так, демонстрационное видео по большей части посвящено тому, как инженер при помощи летающего робопылесоса пытался впечатлить гостей на вечеринке. Тем не менее, идею в целом нельзя назвать бесперспективной. Возможно, при должной реализации — например, если аппарат будет взлетать и приземляться исключительно в заранее отведенных местах, минимизируя тем самым вероятность разнесение мусора по всему дому — летающие робопылесосы станут неотъемлемой частью нашей жизни в будущем.

Источник: N+1