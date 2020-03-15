Американский изобретатель создал «самый мощный в мире» 100-ваттный ручной лазер в корпусе полицейского радара





Американский изобретатель и видеоблогер Энтони Дрейк собрал и протестировал ручной лазер, способный выдавать постоянную мощность в 100 ватт. В опубликованном на YouTube ролике автор показывает, что мощности лазера хватает, чтобы плавить стекло и прожигать жесть.

Отметим, что за последние пару десятков лет лазеры серьезно выросли в мощности. Это касается не только исследовательских установок или военных разработок, но и гражданских лазеров — на основе синих диодов создаются, например, мощные прожекторы и проекторы. Выросшая мощность источников излучения привела к тому, что в потребительской технике уже повсеместно используются лазеры 4 класса опасности, и этим нередко пользуются энтузиасты, собирая мощные излучатели своими руками.

Один из таких изобретателей — Энтони Дрейк, который уже достаточно давно увлекается созданием ручных лазеров высокой мощности: так, в 2015 году он собрал в домашних условиях лазерную винтовку мощностью 40 ватт на базе страйкбольной винтовки Airsoft M4, состоящую из восьми параллельно расположенных лазеров мощностью пять ватт каждый, фокусировка которых осуществляется при помощи линзы, 24 интегральных стабилизаторов напряжения LM317 и литий-полимерной аккумуляторной батареи.

Его новый проект — мощный ручной лазер, собранный в корпусе полицейского радара. В основе устройства лежит массив из 20 диодов, способный выдавать излучение мощностью 95 ватт (по словам Дрейка, образец попал к нему от производителя по неофициальным каналам). Помимо него, в корпус радара изобретатель «упаковал» также регулятор напряжения, датчик температуры, вольтметр и литий-ионные аккумуляторы, питающие устройство на протяжении примерно семи минут непрерывной работы. Для накопления и отвода тепла от массива диодов используется массивный алюминиевый цилиндр.

Для того, чтобы преодолеть символический порог в 100 ватт, блогер решил поднять штатную для диодного массива силу тока с 3 ампер до 3,2 ампер. В результате мощность ручного лазера возросла до 101,8 Вт, что более чем в 2000 раз превышает мощность обычной лазерной указки на 5 милливатт.

Даже без линзы собранный лазер моментально поджигал необработанную древесину, а после установки линзы лазер смог за считанные секунды проплавить бутылочное стекло и прожечь жестяную крышку. По словам самого Дрейка, собранное им устройство — самый мощный в мире ручной лазер постоянной мощности. При этом изобретатель подчеркивает, что установка не имеет какого-либо потенциального практического применения и была создана «исключительно в образовательных целях».

Источник: N+1