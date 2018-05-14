Американский организатор концертов Ticketmaster хочет полностью отказаться от билетов в пользу системы распознавания лиц

Разработкой данной системы занимается финтех-стартап Blink Identity, в которую Ticketmaster недавно внесла крупные инвестиции. Отмечается, что технология не потребует от посетителей останавливаться или замедляться, чтобы посмотреть в камеру — люди смогут проходить на концерт на обычной скорости, пока система будет сканировать их лица. По словам разработчиков, для получения снимка и сопоставления его с базой данных потребуется полсекунды. За минуту, обещают в Blink Identity, система сможет обработать более 60 человек.

Кроме того, предполагается, что технология позволит обнаружить лицо нужного пользователя в 50-тысячной толпе, сопоставив его с фотографией из базы данных, менее чем за секунду.

Пока Ticketmaster не уточняет дату повсеместного запуска проекта. Известно, однако, что «в скором времени» система появится в корпоративных зданиях и некоторых концертных заведениях Live Nation (которой принадлежит Ticketmaster). Затем компания оценит в целом, насколько эффективной и комфортной будет технология для посетителей концертов, артистов и концертных площадок.

«Мы продолжим инвестировать в новые технологии для дальнейшего отделения Ticketmaster от других компаний в бизнесе по продаже билетов. Очень примечательно, что сегодня мы объявляем о нашем партнерстве и инвестициях в Blink Identity, которая имеет новейшую технологию распознавания лиц, позволяя вам связать свой цифровой билет с изображением, а затем просто входить на шоу», — заявили в Ticketmaster.

Источник: Popmech