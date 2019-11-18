Apple удалила из App Store все приложения на тему вейпинга

Компания Apple удалила из App Store все приложения для вейперов. Решение было принято после публикации доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), посвященного заболеваниям, связанным с использованием электронных сигарет, сообщает Axios.

В общей сложности удалению подверглось 181 приложение. Отметим, что в них нельзя было купить товары для вейпинга — публикация ПО для покупки электронных сигарет и картриджей для них в App Store находилась под запретом изначально. Речь идет о приложениях, с помощью которых пользователи могли регулировать температуру и управлять подсветкой своих вейп-ручек, а также общаться друг с другом в специализированных соцсетях, читать новости на тему вейпинга или играть в связанные с е-сигаретами игры. Помимо удаления существующих приложений, Apple также запретила разработчикам загружать подобные программы в магазин приложений впредь.