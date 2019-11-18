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Apple удалила из App Store все приложения на тему вейпинга

Apple удалила из App Store все приложения на тему вейпинга

Apple удалила из App Store все приложения на тему вейпинга


Компания Apple удалила из App Store все приложения для вейперов. Решение было принято после публикации доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), посвященного заболеваниям, связанным с использованием электронных сигарет, сообщает Axios.

В общей сложности удалению подверглось 181 приложение. Отметим, что в них нельзя было купить товары для вейпинга — публикация ПО для покупки электронных сигарет и картриджей для них в App Store находилась под запретом изначально. Речь идет о приложениях, с помощью которых пользователи могли регулировать температуру и управлять подсветкой своих вейп-ручек, а также общаться друг с другом в специализированных соцсетях, читать новости на тему вейпинга или играть в связанные с е-сигаретами игры. Помимо удаления существующих приложений, Apple также запретила разработчикам загружать подобные программы в магазин приложений впредь.

Пользователи, у которых связанные с вейпом приложения на момент удаления уже были установлены, могут продолжать ими пользоваться, уточняют в компании.

«Мы заботимся о том, чтобы App Store оставался безопасным местом для наших пользователей, особенно для молодежи. Мы постоянно проверяем программы и изучаем актуальные данные, чтобы иметь возможность объективно оценивать риски для здоровья и благополучия пользователей [от использования того или иного ПО], — говорится в заявлении Apple. — В последнее время различные экспертные организации, начиная от CDC и заканчивая Американской кардиологической ассоциацией, приписывают электронным сигаретам различные травмы легких и даже летальные исходы; доходит до того, что распространенность е-сигарет сегодня называют «кризисом общественного здравоохранения и эпидемией». Мы с этим согласны.

Мы обновили наши правила публикации в App Store, чтобы подчеркнуть, что приложения, которые поощряют или облегчают использование подобных продуктов, отныне под запретом. На сегодняшний день такого рода программы более не доступны для загрузки».

Решение «яблочного» IT-гиганта уже поприветствовали различные активисты, в частности, представители «Кампании против курения среди детей»:

«Мы приветствуем данное решение Apple, которая тем самым внесла свой вклад в борьбу с эпидемией электронных сигарет среди молодежи.

Удалив приложения, связанные с электронными сигаретами, из App Store, компания существенно снизила подверженность молодежи вейп-маркетингу. Apple подала отличный пример корпоративной ответственности в плане защиты наших детей».

Напоследок отметим, что, согласно новому докладу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, от болезней легких, связанных с вейпингом, умерло уже 42 человека из 24 штатов. Кроме того, в отчете сообщается о более двух тысячах случаев заболеваний легких, вызванных использованием е-сигарет, на территории США, указывает CNBC.

Источники: VC

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