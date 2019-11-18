Apple удалила из App Store все приложения на тему вейпинга
Компания Apple удалила из App Store все приложения для вейперов. Решение было принято после публикации доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), посвященного заболеваниям, связанным с использованием электронных сигарет, сообщает Axios.
В общей сложности удалению подверглось 181 приложение. Отметим, что в них нельзя было купить товары для вейпинга — публикация ПО для покупки электронных сигарет и картриджей для них в App Store находилась под запретом изначально. Речь идет о приложениях, с помощью которых пользователи могли регулировать температуру и управлять подсветкой своих вейп-ручек, а также общаться друг с другом в специализированных соцсетях, читать новости на тему вейпинга или играть в связанные с е-сигаретами игры. Помимо удаления существующих приложений, Apple также запретила разработчикам загружать подобные программы в магазин приложений впредь.
Пользователи, у которых связанные с вейпом приложения на момент удаления уже были установлены, могут продолжать ими пользоваться, уточняют в компании.
«Мы заботимся о том, чтобы App Store оставался безопасным местом для наших пользователей, особенно для молодежи. Мы постоянно проверяем программы и изучаем актуальные данные, чтобы иметь возможность объективно оценивать риски для здоровья и благополучия пользователей [от использования того или иного ПО], — говорится в заявлении Apple. — В последнее время различные экспертные организации, начиная от CDC и заканчивая Американской кардиологической ассоциацией, приписывают электронным сигаретам различные травмы легких и даже летальные исходы; доходит до того, что распространенность е-сигарет сегодня называют «кризисом общественного здравоохранения и эпидемией». Мы с этим согласны.
Мы обновили наши правила публикации в App Store, чтобы подчеркнуть, что приложения, которые поощряют или облегчают использование подобных продуктов, отныне под запретом. На сегодняшний день такого рода программы более не доступны для загрузки».
Решение «яблочного» IT-гиганта уже поприветствовали различные активисты, в частности, представители «Кампании против курения среди детей»:
«Мы приветствуем данное решение Apple, которая тем самым внесла свой вклад в борьбу с эпидемией электронных сигарет среди молодежи.
Удалив приложения, связанные с электронными сигаретами, из App Store, компания существенно снизила подверженность молодежи вейп-маркетингу. Apple подала отличный пример корпоративной ответственности в плане защиты наших детей».
Напоследок отметим, что, согласно новому докладу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, от болезней легких, связанных с вейпингом, умерло уже 42 человека из 24 штатов. Кроме того, в отчете сообщается о более двух тысячах случаев заболеваний легких, вызванных использованием е-сигарет, на территории США, указывает CNBC.
Источники: VC