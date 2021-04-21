Apple «забыла» обновить пресловутый порт для зарядки Magic Mouse





Во время мероприятия Spring Loaded компания Apple показала несколько новых устройств, включая Apple представила обновленный iMac, iPad Pro, клавиатуру Magic Keyboard и мышь Magic Mouse. И несмотря на обновление, Apple по какой-то причине решила не менять печально известное решение для зарядки Magic Mouse.

В то время как мышь выйдет в новых цветах, чтобы соответствовать новому iMac, Apple подтвердила, что порт для зарядки Magic Mouse всё ещё находится на нижней грани корпуса. Таким образом, несмотря на немалое количество критики за такое решение, даже через пять с половиной лет после её появления, Apple по-прежнему считает, что лучший способ зарядить мышь – перевернув её и подключив кабель Lightning. Соответственно, использовать мышь во время зарядки невозможно.

Это стремление сохранить порт для зарядки снизу выглядит странно. Более логичным с точки зрения потребителя было бы размещение зарядного порта на передней панели. Тогда даже в процессе зарядки мышкой можно было бы пользоваться. Многие другие беспроводные мыши имеют именно такое расположение порта для зарядки. Возможно, Apple всё же внесёт изменения в конструкцию мыши с одним из следующих обновлений. Ранее она уже отказывалась от неудачных дизайнерских решений в Apple Pencil (стилус приходилось подключать для зарядки к порту Lightning в iPad) и пульте Apple TV.

Источник: The Verge