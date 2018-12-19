Астронавт Энди Томас: «Космоплан Virgin Galactic — тупиковая ветвь развития технологий»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Австралийский астронавт Энди Томас, побывавший в космосе четыре раза — причем не только на МКС, но и на станции «Мир» — считает, что туризм от Брэнсона — это просто крайне опасные полеты на самолете на большой высоте.

По словам астронавта, он полностью поддерживает британского миллиардера касательно деятельности компании Virgin Orbit, поскольку ее технология позволит эффективнее запускать спутники. А вот к космическому туризму от Virgin Galactic, недавно совершившей первый полет на 80-километровой высоте, он относится скептически.

«Это правда, что их космоплан поднимется до границы космоса, однако при этом летательный аппарат не зависнет на этой высоте — а упадет обратно на Землю», — говорит Томас.

Австралиец утверждает, что Брэнсону стоит называть вещи своими именами: он хочет отправить людей в полет на высотном самолете.

«Причем опасном высотном самолете», — подчеркивает астронавт.

По мнению Томаса, все эти нюансы свидетельствуют лишь об одном: как технология отправки в космос решение Virgin Galactic — это тупиковая ветвь развития технологий, которая вряд ли станет чем-то большим, чем просто аттракционом для миллионеров.

Источник: The Guardian