Авиакомпания Air New Zealand представила прототип купе для сна в экономклассе

Air New Zealand планирует оборудовать экономкласс самолетов, выполняющих дальнемагистральные рейсы, полноценными спальными местами — с подушками, простынями, покрывалами, шторами и подсветкой для сна, сообщается на сайте авиакомпании.

Решение, представляющее собой трехэтажные спальные места с парами кроватей на каждом уровне, получило собственную торговую марку — Economy Skynest, а также было запатентовано, но еще не сертифицировано у новозеландского авиарегулятора. Параметры одного спального места «авиакупе» — «свыше 200 см» в длину и «свыше 58 см» в ширину.

Помимо самого спального места, Economy Skynest предложит также дополнительные светильники для чтения, USB-порты, отдельные вентиляционные отверстия и индивидуальные беруши. Над проектом перевозчик работал три года, в исследованиях участвовали сотрудники компании и более 200 клиентов.

Апробацию авиакупе на практике новозеландский авиаперевозчик намерен начать проводить с конца 2021 года. Первыми спальные места для пассажиров экономкласса получат самолеты, выполняющие рейсы из Окленда в Нью-Йорк (данный маршрут откроют в октябре 2020), которые будут длиться около 17 с половиной часов.

Указывается, что кровать в Economy Skynest пассажир сможет забронировать дополнительно к покупке билета на сидячее место. Сколько будет стоить услуга, пока неизвестно. Также неизвестно, будет ли бронирование почасовым — дело в том, что перевозчик планирует размещать в самолетах всего одно авиакупе на весь экономкласс, то есть на двести с лишним пассажиров будет всего шесть кроватей, следственно, забронировать кровать на весь полет авиакомпания вряд ли разрешит. Тем более, как подчеркивают в самой Air New Zealand, основное предназначение Economy Skynest — это позволить пассажирам расслабиться и, лежа, растянуться во весь рост, а не проваляться весь рейс в постели.

В Air New Zealand заявляют, что, если практические тесты авиакупе будут признаны успешными, в будущем они готовы начать предлагать решение и другим перевозчикам.

«Мы считаем, что от использования Economy Skynest потенциально могут выиграть все авиакомпании мира, предлагающие экономкласс на дальнемагистральных рейсах», — указывают в компании.