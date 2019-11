Авиакомпания Qantas прямо сейчас выполняет беспосадочный коммерческий рейс из Лондона в Сидней

Самолет австралийской авиакомпании Qantas, который должен совершить экспериментальный беспосадочный коммерческий пассажирский перелет из Лондона в Сидней, успешно вылетел из Лондонского аэропорта Хитроу. Как пишет Flightglobal, рейс выполняется в рамках исследовательской программы Sunrise, по итогам которой планируется начать совершать несколько регулярных пассажирских перелетов сверхбольшой продолжительности.

We've taken off. This is the voice of Capt Helen Trenerry. Listen to her PA. @flightradar24 #QF7879 #QFnonstop pic.twitter.com/Pxf5h9gaxC

Отметим, что в рамках программы Sunrise, предполагающей выполнение трех экспериментальных сверхпродолжительных рейсов, специалисты Qantas намерены изучить влияние таких перелетов на экипаж самолета и его пассажиров, а также исследовать новые методики, которые помогут уменьшить симптомы джетлага. Для этого на протяжении полета за сном и питанием пассажиров-добровольцев следят медики, а кроме того, в течение полета от пассажиров требуют время от времени выполнять физические упражнения. С летчиков же снимается энцефалограмма, также они должны периодически проходить тесты на внимательность. Помимо этого, у экипажа врачи регулярно проверяется уровень мелатонина.

Test flight between London and Sydney will be on a repurposed 787-9 and take 19 hours — ‘ultra long-haul’. Max 40 passengers. This is the flight plan. pic.twitter.com/LpgK6xmikn

Руководство авиакомпании Qantas намерено подвести итоги программы Sunrise в конце текущего года. Если результаты исследований будут признаны положительными, а сами перелеты — потенциально коммерчески выгодными, регулярные сверхпродолжительные маршруты запустят в 2022-2023 году. На них, как ожидается, будут использоваться передовые самолеты c особой компоновкой салона без эконом-класса, работающие на сверхэкономичном топливе.

The 2nd @Qantas #ProjectSunrise flight has just departed London for Sydney. #QF7879 is planned to take 19 hr 18 min.

Takeoff weight: 231,920 kg

Fuel: 100,000 kg (not quite full tanks)

Flight plan: 49 waypoints between London and Sydney

Follow live at https://t.co/4vYakqDAjm pic.twitter.com/00EcmmorUi

— Flightradar24 (@flightradar24) November 14, 2019