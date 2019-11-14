Авиакомпания Qantas прямо сейчас выполняет беспосадочный коммерческий рейс из Лондона в Сидней
Самолет австралийской авиакомпании Qantas, который должен совершить экспериментальный беспосадочный коммерческий пассажирский перелет из Лондона в Сидней, успешно вылетел из Лондонского аэропорта Хитроу. Как пишет Flightglobal, рейс выполняется в рамках исследовательской программы Sunrise, по итогам которой планируется начать совершать несколько регулярных пассажирских перелетов сверхбольшой продолжительности.
We've taken off. This is the voice of Capt Helen Trenerry. Listen to her PA. @flightradar24 #QF7879 #QFnonstop pic.twitter.com/Pxf5h9gaxC
— Qantas (@Qantas) November 14, 2019
Отметим, что в рамках программы Sunrise, предполагающей выполнение трех экспериментальных сверхпродолжительных рейсов, специалисты Qantas намерены изучить влияние таких перелетов на экипаж самолета и его пассажиров, а также исследовать новые методики, которые помогут уменьшить симптомы джетлага. Для этого на протяжении полета за сном и питанием пассажиров-добровольцев следят медики, а кроме того, в течение полета от пассажиров требуют время от времени выполнять физические упражнения. С летчиков же снимается энцефалограмма, также они должны периодически проходить тесты на внимательность. Помимо этого, у экипажа врачи регулярно проверяется уровень мелатонина.
Test flight between London and Sydney will be on a repurposed 787-9 and take 19 hours — ‘ultra long-haul’. Max 40 passengers. This is the flight plan. pic.twitter.com/LpgK6xmikn
— Latika M Bourke (@latikambourke) 13 ноября 2019 г.
Руководство авиакомпании Qantas намерено подвести итоги программы Sunrise в конце текущего года. Если результаты исследований будут признаны положительными, а сами перелеты — потенциально коммерчески выгодными, регулярные сверхпродолжительные маршруты запустят в 2022-2023 году. На них, как ожидается, будут использоваться передовые самолеты c особой компоновкой салона без эконом-класса, работающие на сверхэкономичном топливе.
«Беспосадочные рейсы определенные имеют своих сторонников. Так, некоторые бизнес-путешественники говорили мне, что для них было бы легче чуть подольше побыть на борту и за это время посмотреть еще один эпизод любимого шоу, нежели провести дополнительные 90 минут на земле в ожидании стыковочного рейса. Аналогично, я слышал от родителей, что для них было бы предпочтительнее лететь без пересадок, дабы не тревожить лишний раз детей», — указывает глава Qantas в комментарии для издания Business Traveller.
The 2nd @Qantas #ProjectSunrise flight has just departed London for Sydney. #QF7879 is planned to take 19 hr 18 min.
Takeoff weight: 231,920 kg
Fuel: 100,000 kg (not quite full tanks)
Flight plan: 49 waypoints between London and Sydney
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— Flightradar24 (@flightradar24) November 14, 2019
Перелет из Лондона в Сидней является вторым исследовательским рейсом по программе Sunrise. На борту самолета Boeing 787-9 Dreamliner пребывает 62 человека: 52 пассажира с ручной кладью, включая журналистов и врачей, 6 бортпроводников и 4 пилота. Баки летательного аппарата заполнены 100 метрическими тоннами авиационного топлива. Протяженность перелета составляет 17,8 тысячи километров; ожидается, что самолет проведет в воздухе около 19 часов. Вместе с тем, рейс не станет самым длительным по продолжительности в истории коммерческой авиации ввиду преобладающих попутных ветров и оптимизированного маршрута, который пересекает воздушное пространство России, Казахстана и Китая.
Напомним, первый коммерческий перелет по программе Sunrise авиакомпания Qantas выполнила в конце октября 2019 года. Лайнер Boeing 787-9 совершил перелет из Нью-Йорка в Сидней. Продолжительность полета составила рекордные 19 часов 16 минут. На борту самолета находились 49 человек.
Источник: N+1
- Третий полет в рамках программы Sunrise австралийцы планируют осуществить в декабре: рейс будет совершен из Сиднея в Нью-Йорк.