Авиакомпания Qantas прямо сейчас выполняет беспосадочный коммерческий рейс из Лондона в Сидней





Самолет австралийской авиакомпании Qantas, который должен совершить экспериментальный беспосадочный коммерческий пассажирский перелет из Лондона в Сидней, успешно вылетел из Лондонского аэропорта Хитроу. Как пишет Flightglobal, рейс выполняется в рамках исследовательской программы Sunrise, по итогам которой планируется начать совершать несколько регулярных пассажирских перелетов сверхбольшой продолжительности.

Отметим, что в рамках программы Sunrise, предполагающей выполнение трех экспериментальных сверхпродолжительных рейсов, специалисты Qantas намерены изучить влияние таких перелетов на экипаж самолета и его пассажиров, а также исследовать новые методики, которые помогут уменьшить симптомы джетлага. Для этого на протяжении полета за сном и питанием пассажиров-добровольцев следят медики, а кроме того, в течение полета от пассажиров требуют время от времени выполнять физические упражнения. С летчиков же снимается энцефалограмма, также они должны периодически проходить тесты на внимательность. Помимо этого, у экипажа врачи регулярно проверяется уровень мелатонина.

Test flight between London and Sydney will be on a repurposed 787-9 and take 19 hours — ‘ultra long-haul’. Max 40 passengers. This is the flight plan. pic.twitter.com/LpgK6xmikn — Latika M Bourke (@latikambourke) 13 ноября 2019 г.

Руководство авиакомпании Qantas намерено подвести итоги программы Sunrise в конце текущего года. Если результаты исследований будут признаны положительными, а сами перелеты — потенциально коммерчески выгодными, регулярные сверхпродолжительные маршруты запустят в 2022-2023 году. На них, как ожидается, будут использоваться передовые самолеты c особой компоновкой салона без эконом-класса, работающие на сверхэкономичном топливе.

«Беспосадочные рейсы определенные имеют своих сторонников. Так, некоторые бизнес-путешественники говорили мне, что для них было бы легче чуть подольше побыть на борту и за это время посмотреть еще один эпизод любимого шоу, нежели провести дополнительные 90 минут на земле в ожидании стыковочного рейса. Аналогично, я слышал от родителей, что для них было бы предпочтительнее лететь без пересадок, дабы не тревожить лишний раз детей», — указывает глава Qantas в комментарии для издания Business Traveller.

The 2nd @Qantas #ProjectSunrise flight has just departed London for Sydney. #QF7879 is planned to take 19 hr 18 min. Takeoff weight: 231,920 kg

Fuel: 100,000 kg (not quite full tanks)

Flight plan: 49 waypoints between London and Sydney Follow live at https://t.co/4vYakqDAjm pic.twitter.com/00EcmmorUi — Flightradar24 (@flightradar24) November 14, 2019

Перелет из Лондона в Сидней является вторым исследовательским рейсом по программе Sunrise. На борту самолета Boeing 787-9 Dreamliner пребывает 62 человека: 52 пассажира с ручной кладью, включая журналистов и врачей, 6 бортпроводников и 4 пилота. Баки летательного аппарата заполнены 100 метрическими тоннами авиационного топлива. Протяженность перелета составляет 17,8 тысячи километров; ожидается, что самолет проведет в воздухе около 19 часов. Вместе с тем, рейс не станет самым длительным по продолжительности в истории коммерческой авиации ввиду преобладающих попутных ветров и оптимизированного маршрута, который пересекает воздушное пространство России, Казахстана и Китая.

Напомним, первый коммерческий перелет по программе Sunrise авиакомпания Qantas выполнила в конце октября 2019 года. Лайнер Boeing 787-9 совершил перелет из Нью-Йорка в Сидней. Продолжительность полета составила рекордные 19 часов 16 минут. На борту самолета находились 49 человек.

Источник: N+1