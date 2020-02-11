Австралийское подразделение Shell обзаведется своей первой крупной солнечной электростанцией

Австралийское подразделение британско-нидерландского нефтегазового гиганта Shell в рамках программы по трансформации бизнеса и диверсификации источников дохода, призванной сделать компанию менее зависимой от нефти и более «экологичной», запускает строительство своей «первой крупной солнечной электростанции». Установка из 400 000 панелей общей мощностью 120 МВт появится в австралийском штате Квинсленд.

Как сообщает CNBC, электроэнергия, производимая станцией, будет всецело идти на нужды местной «дочки» Shell QGC Pty, занимающейся добычей природного газа (говоря точнее, электроэнергия, производимая станцией, будет поставляться в общую энергосеть, а затем дочернее предприятие Shell, занимающееся добычей природного газа, будет выкупать эквивалентное количество энергии у местного энергооператора). Утверждается, что это снизит выбросы CO 2 на 300 000 тонн ежегодно (впрочем, до «экологичной нейтральности» QGC Pty будет еще далеко — солнечная энергия будет составлять лишь часть потребляемой предприятием электроэнергии). По плану, строительство солнечной фермы должно завершиться в начале 2021 года. Предполагается, что ввод станции в эксплуатацию создаст ряд квалифицированных локальных рабочих мест, в частности, установке для обслуживания потребуются электрики, токари (machinists) и операторы.

По словам главы Shell Australia Тони Нунана, в будущем солнце будет играть все большую роль в глобальной энергосистеме, в том числе в сочетании с природным газом, использование которого вместе с солнечной энергией позволит нивелировать негативные стороны последней, сделав поставки электроэнергии экологичнее, но при этом не менее стабильными, гибкими и экономически эффективными. В первую очередь данная стратегия применима к регионам типа Квинсленда, где поток солнечного света «особенно надежен», подчеркивается в пресс-релизе нефтегазового гиганта.

Впрочем, несмотря на растущий интерес к ВИЭ, основной бизнес Shell все еще связан с ископаемым топливом (так, в 2018 году компания ежедневно добывала 3,7 млн баррелей нефти и продала за год 71 млн тонн сжиженного природного газа), что вызывает критику со стороны климатологов и экоактивистов. Например, в конце января протестующие заблокировали вход в штаб-квартиру Shell в Нидерландах, призывая оставить ископаемое топливо в земле.

Напоследок отметим, что проект первой крупной солнечной электростанции Shell Australia получил название Gangarri, что в переводе с языка местных австралийских аборигенов Иман означает «солнечный свет».