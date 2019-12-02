Авторы «правильной action/RPG» Grim Dawn выпустили полное издание игры со всеми дополнениями

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Студия Crate Entertainment сообщила о выходе Grim Dawn: Definitive Edition — полного издания высокооцененного вышедшего в 2016 году дьяблоида Grim Dawn, метко названного обозревателем ITC.ua Олегом Даниловым «правильной action/RPG».

В Definitive Edition включены все DLC, вышедшие к игре: Ashes of Malmouth, Forgotten Gods и Crucible, добавляющие в нее множество различного контента, начиная от дополнительных классов героев, новых навыков и возможности вносить косметические изменения в снаряжение персонажей и заканчивая новыми квестами, открывающимися по ходу основного сюжета, и режимом Crucible, в котором игрок должен сражаться с постоянно усиливающимися волнами противников — так можно быстрее прокачать персонажа и получить мощный лут.

В настоящее время полное издание продается в Steam со скидкой за 426 гривен, после акции его цена возрастет до 946 гривен.

Источник: DTF