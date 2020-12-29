Автожурналисты из Великобритании и Турции столкнули в дрэг-рейсинге бензиновые и электрические автомобили [видео]





На днях сразу две команды автомобильных энтузиастов независимо друг от друга провели заезды в формате дрэг-рейсинг, в которых столкнули бензиновые и электрические модели.

Подобные соревнования — не редкость в автомобильном мире, при этом до недавнего времени они проходили по схожему сценарию. Типичный электромобиль вырывается в лидеры со старта за счет наличия полного крутящего момента с первой секунды гонки. Однако на второй половине стандартной дистанции (четверть мили — 402 метра) бензиновые спорткары как правило нагоняют своих соперников и обходят их на финише. Если взять ДВС-модель попроще, то его сможет обогнать даже среднеуровневый электромобиль. Если дистанцию увеличить вдвое (половина мили — 804 метра), то шансов у электромобилей как правило нет, бензиновые спорткары выигрывают с отрывом.

Несмотря на то, что результат как правило предопределен, появление все большего количества электромобилей побуждает энтузиастов проверять свои предыдущие выводы на практике. В этот раз заезды организовали британские автоэнтузиасты из компании Autotrader во главе с Рори Ридом (Top Gear) и турецкие автожурналисты из издания Motor1.

Первые вывели на трек автомобили Aston Martin DBS Volante, McLaren 540C, Porsche Taycan, Tesla Model S и Lamborghini Huracan Performante. Вторые — Tesla Model S P85D/P90D/P100D, Porsche Taycan, Porsche 911 Turbo Cabriolet и Audi RS6 Avant (кстати, турецкие журналисты гонялись на дистанции 1000 метров, а также провели тесты на дистанцию торможения ).

Результаты получились разные — в одном случае победил бензиновый спорткар, а в другом — электрический, в одном случае Tesla оказалась в лидерах, а в другом — в конце списка. Впрочем, не будем портить впечатление — запускайте ролики на большом экране и наблюдайте за соревнованиями.

Источник: InsideEV’s, Motor1