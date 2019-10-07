Беспилотные такси могут появиться на улицах Лондона уже в следующем году





Группа британских компаний, объединившихся в рамках проекта Driven, провела публичную демонстрацию своих разработок — беспилотные автомобили достаточно долго колесили по улицам одного из районов Лондона. По итогам теста участники проекта заявили о готовности запустить сервис беспилотных такси в столице Великобритании менее, чем через год, пишет The Guardian. Как сообщается, испытания беспилотных автомобилей Ford Mondeo, оснащенных автономной технологией британского стартапа Oxbotica, проходили на улицах района Ньюэм, что на северо-востоке Лондона, и были призваны продемонстрировать, может ли автономный транспорт двигаться по сложным дорогам густонаселенного города. Руководители проекта Driven остались довольны: консорциуму стоимостью £13,6 млн, частично финансируемому правительством, удалось «перевыполнить план». «Эти испытания показывают широкой британской публике, что подключенные и автономные машины будут играть важную роль в будущем транспорта, — указывают в Oxbotica. — Эта веха демонстрирует прогресс в наших возможностях и подтверждает, что Oxbotica может возглавить распространение робомобилей по всему миру».

По словам представителей стартапа, компании, которая фактически возглавляет проект Driven, исходя из успеха демонстрационных испытаний, сервис автономных такси может начать работу в столице Британии уже в июне 2020 года. Впрочем, есть несколько нюансов, о которых следует упомянуть.

Во-первых, в настоящее время беспилотные такси Oxbotica работают не полностью автономно: они полагаются на предварительно составленные 3D-карты местности. То есть робомобили стартапа могут ездить лишь в определенных районах и чувствительны к изменениям в инфраструктуре. По информации The Guardian, прежде, чем запустить сервис автономных такси в Лондоне, британские инженеры собираются нанести на 3D-карты 400 000 км дорог, и в дальнейшем эти данные планируется поддерживать в актуальном состоянии, обновляя их по мере необходимости. Подробнее о том, как происходит процесс составления 3D-карт, можно узнать из видео ниже:

Во-вторых, в машинах Oxbotica по-прежнему будет присутствовать водитель на случай непредвиденных обстоятельств, готовый взять управление на себя. Хотя это не значит, что алгоритмы плохо справляются с управлением транспортным средством, указывает The Guardian: во время поездки журналиста издания в роботакси по Стратфорду, которая включала езду как по основным дорогам и боковым улочкам, так и пересечение перекрестков, услуги водителя понадобились всего один раз, и то — когда один из автобусов в процессе объезда припаркованного грузовика выехал на встречную полосу, водитель робомобиля решил положить руки на руль чисто на всякий случай.

По мнению Грэма Смита, программного директора Driven, полноценные роботакси, способные ездить без страхующего водителя, появятся на дорогах не раньше через пять лет, а приобрести беспилотную машину можно будет лет через десять:

«Сам по себе беспилотный автомобиль — это только вершина айсберга. Прежде, чем автономный транспорт станет повседневной реальностью, необходимо проделать еще много работы в таких сферах, как кибербезопасность и телекоммуникации; а также убедить страховые компании в надежности технологии».

Вместе с тем, несмотря на не самый оптимистичный прогноз, Смит убежден, что будущее — однозначно за «более безопасным» автономным транспортом.

«Робомобили спасут немало жизней», — подчеркивает он.

Что касается дальнейших планов Oxbotica, то в будущем стартап намерен научить беспилотные автомобили ездить без заранее подготовленных 3D-карт, а также попытаться распространить технологию на другие сферы: в частности, заняться автоматизацией строительной и горнодобывающей техники. Любопытно, что инженеры компании уверены, что беспилотный транспорт позволит компаниям существенно сократить расходы (причем не только благодаря возможности избавиться от водителей, но и за счет «более эффективного использования транспортных средств»), и в то же время указывают, что сетовать на массовое уничтожение рабочих мест не стоит:

«Произойдет революция, а не трагедия. Технологии породят взамен одних рабочих мест другие».

Одна из задач консорциума Driven состоит в том, чтобы научить робомобили не только безопасно взаимодействовать друг с другом на дорогах, но и обмениваться между собой полезной информацией.

Источник: hightech.plus