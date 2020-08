Bethesda бесплатно раздает классический шутер Quake II, а на следующей неделе будет раздавать Quake III

На прошедших выходных компания Bethesda провела мероприятие QuakeCon, в рамках которого раздавала всем желающим классическую игру Quake. Разработчики пообещали, что если сумма пожертвований на благотворительность превысит отметку в $10,000, то таким же образом можно будет получить и следующую часть франшизы Quake II. В результате удалось собрать более $30,000, так что Bethesda расщедрилась и на третью часть.

Чтобы получить свою бесплатную копию шутера Quake II, необходимо всего лишь установить и активировать фирменный PC launcher Bethesda. Вторую часть начали раздавать вчера, 12 августа в 19:00 по киевскому времени, раздача продлится 72 часа, то есть до 19:00 15 августа.

Раздача Quake III пройдет на следующей неделе по той же схеме, она стартует 17 августа в 19:00 по киевскому времени и продлится 72 часа до 19:00 20 августа.

THANK YOU! The total is in, and you raised over $30,000 during #QuakeCon at Home for @NAACP_LDF, @DirectRelief, @TrevorProject, and @UNICEF!

As a thank you, we’ll be unlocking Quake II on 8/12 and Quake III on 8/17, free for 72 hours each on the Bethesda net Launcher. pic.twitter.com/dfNM6F1qaH

— Bethesda (@bethesda) August 10, 2020