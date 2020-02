Билл Гейтс выбрал Porsche Taycan своим первым электромобилем. Конечно же, это задело главу Tesla Илона Маска

Основатель Microsoft Билл Гейтс — ярый поклонник зеленых технологий. И вот сейчас выяснилось, что он наконец решился пересесть на электромобиль и остановил свой выбор на… Porsche Taycan Turbo. Об этом бизнесмен рассказал в интервью популярному техно-блогеру Маркесу Браунли.

Один из самых успешных и богатейших людей мира (в современной истории) пришел в гости к техно-блогеру, чтобы поговорить о борьбе с изменением климата путем более широкого использования экологически безопасных товаров.

В разговоре Билл Гейтс признал огромный вклад Tesla в популяризацию полностью электрических автомобилей. В то же время в итоге он выбрал не Tesla, а Porsche.

Вскоре после публикации видео начали активно обсуждать в соцсетях, в том числе и в Twitter. Само собой, без упоминания главы Tesla не обошлось. Один из пользователей написал достаточно провокационный твит — дескать, другие могут прислушаться к мнению сооснователя Microsoft, ведь он «очень умный парень». И Маска этот твит задел, в ответ он заявил, что его опыт общения с Биллом Гейтсом не был впечатляющим.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh

— Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020