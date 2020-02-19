Билл Гейтс выбрал Porsche Taycan своим первым электромобилем. Конечно же, это задело главу Tesla Илона Маска

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Основатель Microsoft Билл Гейтс — ярый поклонник зеленых технологий. И вот сейчас выяснилось, что он наконец решился пересесть на электромобиль и остановил свой выбор на… Porsche Taycan Turbo. Об этом бизнесмен рассказал в интервью популярному техно-блогеру Маркесу Браунли.

Один из самых успешных и богатейших людей мира (в современной истории) пришел в гости к техно-блогеру, чтобы поговорить о борьбе с изменением климата путем более широкого использования экологически безопасных товаров.

В разговоре Билл Гейтс признал огромный вклад Tesla в популяризацию полностью электрических автомобилей. В то же время в итоге он выбрал не Tesla, а Porsche.

«Это мой первый электромобиль, и он мне очень нравится», — так отозвался Гейтс о своем Porsche Taycan Turbo.

Вскоре после публикации видео начали активно обсуждать в соцсетях, в том числе и в Twitter. Само собой, без упоминания главы Tesla не обошлось. Один из пользователей написал достаточно провокационный твит — дескать, другие могут прислушаться к мнению сооснователя Microsoft, ведь он «очень умный парень». И Маска этот твит задел, в ответ он заявил, что его опыт общения с Биллом Гейтсом не был впечатляющим.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020

Вообще-то такая реакция не стала большим сюрпризом, учитывая, как Илон Маск «любит» Porsche и в особенности Taycan Turbo (после рекорда электромобиля Porsche Taycan на Нюрбургринге Маск собрал команду инженеров с Tesla Model S, чтобы побить рекорд), да и в целом ребячество подобного рода «острые» комментарии в стиле лидера Tesla (ранее он позволял себе подобного рода язвительные высказывания в адрес Марка Цукерберга и Джеффа Безоса). Но, так или иначе, получилось некрасиво и Илон Маск в очередной раз показал себя далеко не с лучшей стороны, хотя до перехода границ, как при спасении подростков из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году, на сей раз не дошло.

Буквально вчера стало известно о таинственном случае возгорания одного из серийных экземпляров Porsche Taycan Turbo во Флориде, но пока причина инцидента не установлена.

Источник: Маркес Браунли