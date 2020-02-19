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Билл Гейтс выбрал Porsche Taycan своим первым электромобилем. Конечно же, это задело главу Tesla Илона Маска

Билл Гейтс выбрал Porsche Taycan своим первым электромобилем. Конечно же, это задело главу Tesla Илона Маска

Билл Гейтс выбрал Porsche Taycan своим первым электромобилем. Конечно же, это задело главу Tesla Илона Маска


Основатель Microsoft Билл Гейтс — ярый поклонник зеленых технологий. И вот сейчас выяснилось, что он наконец решился пересесть на электромобиль и остановил свой выбор на… Porsche Taycan Turbo. Об этом бизнесмен рассказал в интервью популярному техно-блогеру Маркесу Браунли.

Один из самых успешных и богатейших людей мира (в современной истории) пришел в гости к техно-блогеру, чтобы поговорить о борьбе с изменением климата путем более широкого использования экологически безопасных товаров.

В разговоре Билл Гейтс признал огромный вклад Tesla в популяризацию полностью электрических автомобилей. В то же время в итоге он выбрал не Tesla, а Porsche.

«Это мой первый электромобиль, и он мне очень нравится», — так отозвался Гейтс о своем Porsche Taycan Turbo.

Вскоре после публикации видео начали активно обсуждать в соцсетях, в том числе и в Twitter. Само собой, без упоминания главы Tesla не обошлось. Один из пользователей написал достаточно провокационный твит  — дескать, другие могут прислушаться к мнению сооснователя Microsoft, ведь он «очень умный парень». И Маска этот твит задел, в ответ он заявил, что его опыт общения с Биллом Гейтсом не был впечатляющим.

Вообще-то такая реакция не стала большим сюрпризом, учитывая, как Илон Маск «любит» Porsche и в особенности Taycan Turbo (после рекорда электромобиля Porsche Taycan на Нюрбургринге Маск собрал команду инженеров с Tesla Model S, чтобы побить рекорд), да и в целом ребячество подобного рода «острые» комментарии в стиле лидера Tesla (ранее он позволял себе подобного рода язвительные высказывания в адрес Марка Цукерберга и Джеффа Безоса). Но, так или иначе, получилось некрасиво и Илон Маск в очередной раз показал себя далеко не с лучшей стороны, хотя до перехода границ, как при спасении подростков из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году, на сей раз не дошло.

Буквально вчера стало известно о таинственном случае возгорания одного из серийных экземпляров Porsche Taycan Turbo во Флориде, но пока причина инцидента не установлена.

Источник: Маркес Браунли 

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