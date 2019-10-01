Blue Origin создаст надежную технологию хранения водорода и кислорода для NASA





Американское аэрокосмическое агентство NASA распределило очередную порцию грантов в рамках программы по созданию космических технологий будущего Tipping Point («Переломный момент»). Самый крупный контракт — на $10 млн — получила компания Джеффа Безоса Blue Origin. Она взяла на себя обязательство разработать прототип системы сжижения и хранения водорода и кислорода, которая сможет работать на Луне и Марсе.

Судя по пресс-релизу, NASA делает ставку именно на водородную энергетику: третий по размеру контракт на $4 млн получила компания Infinity Fuel Cell and Hydrogen Inc., которая спроектирует масштабируемую, дешевую и надежную систему топливных элементов; также гранты были выделены Sustainable Innovations и OxEon Energy ($2.6 млн и $1.8 млн соответственно) — они займутся адаптацией технологий добычи водорода и кислорода и дальнейшего превращения их в топливо для работы в условиях космоса.

Как отмечает SpaceNews, основное преимущество производства топлива из водорода и кислорода заключается в легкости добычи данных элементов (чтобы получить их, достаточно иметь под рукой источник питания и обыкновенную воду или водный лед, который просто необходимо предварительно растопить, залежи которого имеются и на Луне, и на Марсе), а также их универсальности: получаемые в результате электролиза воды вещества можно использовать и как топливо для реактивных ракетных двигателей, и как топливо для электродвигателей и генераторов на основе топливных ячеек.

Наиболее существенная преграда, стоящая в настоящее время перед космической добычей Н 2 и O 2 , заключается в отсутствии надежной, компактной и долговременной системы хранения водорода и кислорода, способной работать в условиях космоса. Ее и создаст Blue Origin. В NASA указывают, что в будущем решение, разработанное компанией Джеффа Безоса, может стать основой для сооружения на Луне большой фабрики по производству этих двух веществ.

Напоследок отметим, что всего в рамках очередной серии было распределено грантов на $43,2 млн. При этом одной из компаний, получивших финансирование, также стала небезызвестная SpaceX: ей было выделено $3 млн на разработку технологии космический дозаправки — или, говоря более конкретно, на постройку и тестирование прототипов системы передачи топлива, которой может быть оснащен гипотетический космический танкер будущего.

В NASA подчеркивают, что все гранты — частичные: каждая компания должна будет вложить в разработку не только государственные, но и собственные деньги. В целом дополнительное финансирование призвано лишь помочь ускорить создание прототипов.

«Эти многообещающие технологии находятся на „переломном моменте“ в своем развитии, а это означает, что инвестиции NASA должны тем самым толчком, который поможет реализовать на полную их потенциал. Это важные технологии, которые нужны для поступательного исследования Луны и Марса», — заявил Джим Рейтер, младший администратор NASA по космическим технологиям.

Источник: hightech.plus