BMW показал необычные концепты прошлых лет, включая предвестника кросс-купе под именем BMW ICE и седьмую серию с огромными «ноздрями» [видео]

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Актуальный стиль автомобилей BMW с огромной радиаторной решеткой (причем даже в электромобилях) в свое время вызвал ярые споры между поклонниками и ненавистниками данного решения. Однако судя по свежему видео канала BMW Group Classic, подобные варианты дизайна рассматривались еще в прошлом веке.

В достаточно коротком ролике нам показали сразу два концепта, которые раньше не демонстрировались публике. Первым стал концепт BMW ICE 2004 года, причем свое название он получил не от Internal Combustion Engine (ДВС), а от Integrated Engineering Concept (интегрированный инженерный концепт). Модель была создана на основе платформы кроссовера X5 с интерьером родстера Z4 и служил испытательным полигоном для будущих моделей кросс-купе с покатой крышей X4/X6.

Второй концепт BMW 7 Series интересен в первую очередь решением фронтальной части. Оказывается, мысли об увеличении размера «ноздрей» возникали у немецких дизайнеров еще в 1996 году, когда был построен данный концептуальный седан.

Напомним, что ранее компания представила автономный концепт с «живой геометрией» BMW Vision Next 100 в честь своего столетия, а также гибридный суперкар BMW Vision M NEXT с мощностью 600 л.с., максимальной скоростью 300 км/ч и разгоном до «сотни» за 3 секунд.

Источник: Inside BMW Group Classic