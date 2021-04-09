Бойовик «Янгол помсти» / Vanquish з Морганом Фріменом та Рубі Роуз вийде в український прокат 6 травня 2021 року [трейлер]





Джордж Ґалло, який був сценаристом франшизи «Погані хлопці» та режисером фільмів «Отруйна троянда» і «Афера по-голлівудськи», виступив режисером та сценаристом нового бойовика «Янгол помсти» / Vanquish. За його словами кожен герой фільму на дивно справжній, бо має свої недоліки та переконання. Щоб втілити на екрані таких неоднозначних персонажів, потрібно було знайти справжніх професіоналів.

Культовий актор Морґан Фрімен не потребує представлення, як і Рубі Роуз, яка давно зарекомендувала себе у жанрі екшна. Але не менший внесок в успіх стрічки зробила команда каскадерів, справжніх профі автомобільних перегонів, рукопашного бою та небезпечних перестрілок.





За сюжетом, ставши матір’ю, Вікторія намагається залишити позаду своє темне минуле наркокур’єра. Однак усе марно. Її доньку викрадає колишній комісар поліції (Морґан Фрімен). Він прагне підчистити давні грішки, а Вікторію обрав своєю зброєю у цій війні. Та гніву матері, яка рятує дитину, вистачить не лише на злочинців.

Крім Рубі Роуз («Мег», «Джон Вік 2», серіал «Флеш») та Морґана Фрімена (трилогія «Темний лицар», «Люсі», дилогія «Ілюзія обману») у фільмі знялися Патрік Малдун («Кримінальні боси»), Джулі Лотт, Нік Валлелонґа та інші.

Українська прем’єра картини «Янгол помсти» / Vanquish відбудеться 6 травня 2021 року.

Джерело: Kinomania