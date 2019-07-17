Браслет Get совмещает в себе функции умных часов и фитнес-трекера и использует костную проводимость для передачи звуков





Устройство под названием Get визуально выглядит как обычный фитнес-браслет, однако умеет намного больше. Его создатели, братья Эмилиано и Эдоардо Парини, соединили под одной оболочкой функции сразу нескольких носимых устройств — умных часов, фитнес-трекера и даже плеера.

Как отмечает New Atlas, самая необычная особенность Get заключается в использовании костной проводимости для передачи звуков. Чтобы прослушать телефонный звонок или аудиозапись, достаточно приложить палец к уху. Браслет передаст звук через кости запястья к кончику пальца, а затем через череп к внутреннему уху.

Технология в основном ориентирована на конфиденциальное общение (правда, отвечать собеседнику все равно придется посредством традиционного встроенного микрофона), однако подходит и для прослушивания музыки — впрочем, пока в не очень высоком качестве.

Другие функции Get не такие революционные. Браслет может отслеживать физическую активность хозяина и качество его сна, служить будильником и средством оплаты (в устройство встроен модуль NFC), а также указывать путь посредством вибраций: например, одна вибрация сообщит о необходимости повернуть налево, две вибрации — о необходимости повернуть направо. Кроме того, через гаджет можно общаться с любыми голосовыми помощниками, к примеру, Cortana, Alexa или Siri.

У Get нет экрана и кнопок, так что работать с ним необходимо с помощью голоса и жестов: так, одно движение запястья позволит узнать время, а другое примет входящий вызов. При необходимости жесты можно перенастроить по своему усмотрению при помощи мобильного приложения-компаньона, в котором также хранятся сведения об активности пользователя и данные привязанной банковской карты. При снятии с руки браслет автоматически блокируется, а для идентификации владельца использует отпечаток пальца.

Помимо этого, следует отметить, что браслет водонепроницаем на глубине до 10 метров и держит заряд около пяти дней. Заряжается он всего за час.

Концепция Get ранее получила множество хвалебных отзывов, и теперь изобретатели твердо намерены выпустить разработку на рынок. Для этого они запустили сбор средств на Kickstarter. Предзаказать устройство вместе с зарядной станцией можно всего за €110-115, начало поставок ожидается в марте 2020 года. В рознице браслет будет стоить в два раза дороже.

Источник: hightech.plus